Vaticinan que persistirán las subas de precios, pero en menor medida que el año pasado

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay, la inflación en alimentos fue del 14% interanual, casi el doble del índice general de precios de todos los productos que fue del 7,9% y es uno de los componentes más importantes de la canasta básica, junto con los combustibles (34% de suba en un año). Ambos productos explican el 75% del resultado inflacionario del primer mes del año.

El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, la alta inflación persistirá en este año y que si bien se espera que la banca matriz se encause al rango meta, esto no sería muy rápido. Desde la Fundación Desarrollo en Democracia (Dende) estiman que la inflación general cerrará probablemente en 5,5%, dentro del rango aunque aclaran que no será muy rápido el efecto de desaceleración de los precios. Cabe señalar que el año pasado cerramos con un índice de inflación del 6,8%, la más alta de la última década y por encima del rango meta establecido por el BCP del 4+-2,5%.

Según explicó la alta tasa de inflación de enero es parte del proceso inflacionario que se inició ya a mediados del año pasado y es resultado de la combinación de una fuerte emisión monetaria en el 2020 para enfrentar la pandemia y el aumento de los precios internacionales de las materias primas cuyo impacto sigue desarrollándose.

Añadió que el BCP demoró el inicio de su proceso de normalización monetaria, pero que está implementándolo con fuerza últimamente. “En consecuencia la inflación va a bajar de vuelta hacia la meta del BCP pero difícilmente lo haga muy rápidamente”, expresó.

Ajustes están ayudando

El BCP alzó su tasa referencial desde 0,75% que tenía hasta agosto del año pasado, a 5,50% tras el último ajuste que se realizó en enero último, esto con el fin de controlar la cantidad de dinero en circulación.

Según el economista, el BCP ya está controlando la cantidad de dinero en circulación, y que los precios de commodities si llegar a subir más, ya sería más acotadamente por el inminente aumento de tasas de la Reserva Federal Norteamericana (FED), pero que el BCP tiene suficientes reservas (cerca de US$ 10.000 millones) para controlar la cotización del dólar.

Otra medida adoptada por el gobierno para evitar un mayor golpe al bolsillo del consumidor es la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al gasoil, con lo que se frenó una eventual suba del pasaje de transporte público de pasajeros, subas en fletes, transportes de carga y otros bienes.

Reacción tardía del BCP

Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del BCP también se refirió al fenómeno de la inflación y añadió que el impacto a nivel doméstico que estamos viendo se debe en parte a una reacción tardía del Banco Central para ajustar su tasa de política monetaria, además de los factores externos que siguen presionando en la suba de combustibles y alimentos.

“Terminamos finalmente en un incendio y se hizo un poco tarde cuando el BCP empezó a corregir todos esos efectos, tratando de atenuar el incendio”

Fernández acotó que el año económico estará fuertemente afectado por la sequía, pero que el BCP deberá priorizar sin dudar el combate a la inflación con nuevos ajustes en la política monetaria.

El ex titular de la banca matriz, nuevamente cuestionó la comunicación del ente, casi ausente de su actual titular José Cantero para explicar a la ciudadanía de estos temas y sobre la política para contenerlo