La Seprelad recibió 10.584 reportes sospechosos de lavado en el 2021

De acuerdo el informe de gestión de la Seprelad, la cantidad de operaciones dudosas en el último año se redujo levemente en comparación al 2020, cuando la institución recepcionó 10.640 informes dudosos por parte de los sujetos obligados.

El informe oficial detalla además que 118 sujetos obligados declararon estas transacciones dudosas y que la mayoría de ellas provino del sistema financiero. Así, unos 14 bancos reportaron cerca de 8.465 transacciones dudosas, 12 casas de cambio informaron sobre 1.087 casos, 10 escribanías reportaron 388 operaciones sospechosas de lavado, entre otros.

A nivel de montos, en el 2021 las operaciones bajo sospechas alcanzaron un total de US$ 938.203.723, un 62% menos que en el año 2020, cuando se reportaron transacciones dudosas por casi US$ 2.500 millones. Llama la atención que se procesó un mayor flujo de operaciones sospechosas durante el periodo más crítico de la pandemia por el covid -19, lo que hace suponer que los mal intencionados aprovecharon el momento sensible de la pandemia para realizar transacciones de dudosa procedencia.

Según la Seprelad, esta fuerte caída en los niveles de montos reportados se relaciona con los cambios implementados en los nuevos formularios de ROS con el objetivo de mejorar los criterios de calidad de la información recibida por parte de las entidades reportantes, descartándose reportes repetidos o que no reunían los elementos de riesgo de una operación de lavado.

Según el tipo de ROS, se observa que los depósitos en efectivo son más frecuentes en los reportes del tipo “Operación Sospechosa”, mientras que los instrumentos más frecuentes en los reportes del tipo “Propuesta” corresponden a transferencias internacionales recibidas

Remitidos a autoridades

Por otra parte, el documento oficial detalla que la Seprelad ha emitido un total de 147 informes y notas de inteligencia estratégica a diferentes autoridades en el 2021, que representa apenas 1% de todos los reportes recepcionados por Seprelad en dicho periodo. Según los datos, al Ministerio Publico se remitió un total de 47 informes, 23 a la Contraloría General de la República, y a otros entes como la SET, Interpool, Egmont, Senad, Senac y otros.

En la jornada de ayer justamente, el vicepresidente de la República Hugo Velázquez convocó a autoridades de la Seprelad y de otros entes, a fin de interiorizarse sobre denuncias formuladas a dicha institución por parte del ministro del Interior Arnoldo Giuzzio por supuestos negocios ilícitos con la venta de cigarrillos y que salpica al expresidente de la República Horacio Cartes.