Se debe revisar el voto de los liberales, dice diputada Vallejo

“Hay que ver los números. El último juicio político presentado por un liberal (Édgar Acosta) tuvimos 18 votos. Nosotros estuvimos ahí. No conozco los fundamentos del libelo acusatorio con nuestra bancada y primeramente aquí hay que tener números y ver los votos liberales y colorados que votaron por su no destitución. Entre 18 no vamos a lograr ningún juicio político”, dijo la diputada Vallejo.

Indicó que una vez que tengan el libelo analizarán en la conducción del Partido Patria Querida (PPQ). Lamentó que en el 2020 hayan perdido 58 a 18 la votación.

Carta orgánica

En un comunicado, el PPQ, liderado por el diputado Sebastián Villarejo, anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional, que había sido archivada en el 2019. La nueva propuesta legislativa será presentada esta semana.

“Definitivamente un flagelo que está destruyendo nuestro país es el narcotráfico, pues corroe los cimientos institucionales de nuestra democracia. Se necesitan acciones y posiciones radicales, no hay duda”, indicó en parte de su exposición el diputado por Capital y precandidato a la presidencia de la República.