Exigen al MOPC que construya puente en el distrito de Yasy Cañy

Los lugareños –quienes firmaron el documento dirigido al ministro Arnoldo Wiens– argumentan que el referido puente es de gran importancia para la zona, ya que permite el acceso a importantes comunidades e instituciones educativas en las colonias cuyos pobladores utilizan el tramo. También da acceso a una Escuela Agrícola de la modalidad Bachillerato Técnico Agropecuario-BTA que ofrece oportunidad para que muchos jóvenes puedan acceder a dicha casa de estudios.

El pedido obedece a que el actual puente de madera, de 25 metros de longitud está inaccesible desde el pasado el 21 de enero, fecha en que un vehículo de gran porte cayó al río Mbatay, en una de las cabeceras, debido al excesivo deterioro de su estructura.

“Esta zona de la Colonia Laguna Pacobá y Colonia Cerrito es, además, un lugar histórico del Paraguay, ya que en la Guerra Grande fue un punto estratégico para logística de nuestro ejército cuando la ciudad de Curuguaty fue la cuarta capital del país, por lo que solicitamos la construcción de un puente de hormigón armado sobre el denominado arroyo Mbatay, como un homenaje a aquellos que dieron su vida por nuestra soberanía, señala en otra parte la nota.

También mencionan que con la construcción del pavimento asfáltico en el trayecto Cruce Carolina, Canindeyú a Cruce Tacuara, San Pedro, conocida actualmente como Ruta PY03, las familias asentadas en la zona quedaron prácticamente aisladas al cambiar la dirección del trazado del pavimento asfáltico, situación que al menos en parte esperan sean compensadas con la construcción del puente solicitado.

Dicha vía es utilizada por los pobladores de las comunidades de Cerrito, Laguna Pacobá, San Blas ex Ko’êtî y Lagunita, afectando a más de tres mil familias que en su mayoría se dedican a la agricultura y la ganadería. Algunos dirigentes de las mencionadas localidades adelantaron que ya no permitirán una solución parche al problema, como reparación de la infraestructura caída. No descartan alguna medida de fuerza si el pedido no tiene eco favorable.