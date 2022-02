Robert Acevedo, protagonista de documental que se centra en la lucha contra el narcotráfico

“Odilon, O Réu de Si Mesmo” (Odilón, preso de sí mismo), es el título en portugués de un documental dividido en cinco capítulos que tuvo su estreno ayer, martes, a través de la plataforma HBO Brasil. En esta primera emisión se divulgó una entrevista con Robert Acevedo, quien falleció el año pasado a consecuencia del covid-19 y que en ese momento era diputado; aunque a lo largo de su vida ocupó varios cargos, entre ellos la presidencia del Senado.

El documental se centra en la vida del juez Odilón de Oliveira y cómo es su lucha contra el narcotráfico. El magistrado vive en todos los sitios con custodia armada de las autoridades del Brasil.

“Responsable de la detención de líderes del narcotráfico, como Fernandinho Beira Mar y Juan Carlos Abadía, quienes ofrecieron recompensas multimillonarias por su ejecución, Odilón vive bajo guardias armados las 24 horas. Durante más de 18 años, el esquema ha restringido su libertad e impuesto un estilo de vida similar al arresto domiciliario”, describe un material publicado por el portal Señal News, que promociona el documental.

Acevedo era amigo de De Olveira, recordó su hija, Belén Acevedo, en conversación con ABC Digital este miércoles. “Mi papá nos había comentado sobre su presencia en este documental. Eso se grabó en 2018. Los dos combatían el narcotráfico, se quedaron muy amigos. Ellos fueron homenajeados a nivel internacional por su lucha contra el narcotráfico”, aseguró.

Las grabaciones de las entrevistas a Acevedo se realizaron en Pedro Juan Caballero. Acevedo conoció al magistrado en Ponta Porá, la ciudad que colinda con la capital de Amambay. “El juez vivía en la sede policial, vive con policías, es muy odiado. Ellos se conocieron en Ponta Porá, pero él es juez (federal) de Mato Grosso. Fueron amenazados juntos por su lucha contra el narcotráfico, eso consta en el documental”, remarcó Belén.

“El Dr. Odilón no solamente es reconocido en Brasil o Paraguay sino en todo el mundo por esta lucha, que sabemos es muy difícil, cuesta sangre, cuesta lágrimas, y que él ha encarado. Me sentí seguro de trabajar con él en un ámbito donde la confianza es lo más importante. Sobre todo confió en mí, yo en él, juntos hemos entablado esta lucha”, dijo Acevedo en el primer capítulo de la serie, que de momento no está disponible en territorio paraguayo.

Un orgullo

La hija del exlegislador afirmó que al ver la entrevista sintió orgullo de su papá y recordó todo lo que le costó esa lucha contra los narcotraficantes. Cabe recordar que Belén es la prima de Haylee Acevedo, hija de su tío, el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, quien fue asesinada en un atentado de ajuste entre narcotraficantes el 9 de octubre del año pasado.

“Sentía que mi papá estaba allí, su lucha contra el narcotráfico era constante. Él salía y no sabíamos si iba a volver… sufrió un atentado en 2010; él no tenía miedo, decía nombres y hasta morirse luchó (…) Si seguía viviendo él mismo iba a salir a buscar a los asesinos (de su prima). Él hablaba y decía sin miedo las cosas. Hasta el final siguió su lucha. Estoy llena de orgullo; él luchó contra eso hasta el final”, añadió Belén.

Advirtió sobre avance narco

En otro momento, la hija de Robert Acevedo contó que su papá le decía siempre que los narcotraficantes iban a desplazarse más allá de Pedro Juan Caballero por la impunidad con la que se mueven con relación a las fuerzas de seguridad locales, a las que consideró cómplices de los ilícitos.

“Él decía que le van a matar a cualquiera y van a matar sin miedo. Hay muchos del PCC que fueron a vivir a Asunción”, agregó.

Finalmente, al recordar precisamente que hoy se recuerdan cuatro meses del homicidio de su prima, lamentó que su familia haya sido “olvidada por el Gobierno y por el ministro (Arnaldo Giuzzio). Acá nadie prácticamente nos hace caso”, finalizó.