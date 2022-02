Quieren ser médicos pero se aplazaron y pretendían rajar al docente

Según las denuncias de un grupo de alumnos que cursan el segundo año de la carrera de medicina, la materia es difícil de aprobar porque supuestamente el docente simplemente comparte videos y no explica muy bien los contenidos. Los padres de los estudiantes, dicen que muchos de sus hijos tienen mucha presión psicológica a raíz de desaprobar los exámenes. Además, que es una “pérdida de dinero y tiempo” y que los chicos no pasen la materia.

El profesor de la materia de anatomía, es también médico de la Quinta Región Sanitaria, Dr. Marcelino Brítez, lamentó la poca preparación de los alumnos y sindicó que pudo haber sido por la virtualidad, modalidad implementada a consecuencia de la pandemia por el covid-9.

“Eso relajó mucho a los estudiantes, y no dimensionaron la realidad de la materia o la carrera que eligieron, para luego quejarse de la exigencia del examen. No se puede ser médico si no se está preparado”, explicó el catedrático.

Para el docente la única explicación es que, “no se dedicaron a tiempo, después quisieron estudiar 15 o 20 días antes del examen, y no es tiempo suficiente para estudiar y entender una materia tan extensa y tan importante como lo es la anatomía”, comentó.

Asimismo, contó que justamente para un mejor aprendizaje de los estudiantes habilitó un aula virtual donde se comparte los materiales didácticos, donde los videos fueron preparados por él, de horas explicando los contenidos. Los subía a un canal de YouTube para que los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a ellos y descargarlos.

“El detalle es que yo podía llevar en cuenta la cantidad de visualizaciones de los videos; entonces nos conectábamos por meet 10 o 15 minutos, al cabo de dos horas nos reuníamos de vuelta para realizar un cuestionario sobre el tema y me encontraba que de los más de 100 alumnos solo había entre 5 o 10 visualizaciones”, comentó el catedrático.

Indicó que durante todo el año esa fue la constante. Los alumnos no dieron la debida importancia y dedicación al proceso, y no acumulaban los puntos necesarios. Explicó que en los exámenes que se realizaron de manera presencial algunos incluso tuvieron 0 puntos.

“He de decir que del 1 al 5 en dificultad el nivel del examen preparado para ellos fue de 3, teniendo en cuenta la virtualidad y la dificultad para aprender correctamente los contenidos, aun así, fue pésimo el rendimiento”, lamentó el profesor.

El doctor Marcelino Brítez, mencionó que en sus 25 años de docencia nunca se había dado un rendimiento tan bajo; anteriormente el porcentaje de recusantes en la materia de anatomía era en promedio de solo 10 o 15%.

Centro de estudiantes brindó apoyo al catedrático

A través de un comunicado, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, campus Guairá, integrado por estudiantes del segundo al séptimo curso de la mencionada carrera, expresó su total apoyo al catedrático Dr. Marcelino Brítez.

En el mismo documento también indican que la metodología de enseñanza y la toma de examen de la materia de Anatomía Humana se realizó con total transparencia.

“Como exalumnos de la catedra de Anatomía, conocemos su pasión por la misma y el nivel de exigencia que siempre pidió a sus estudiantes. La calidad de su enseñanza nos ha hecho catalogarlo como uno de los docentes más respetados de nuestra querida carrera”, reza el comunicado.