Contraloría urgirá a la Corte que se expida sobre medida que bloquea control de gastos en binacionales

Para Benítez no quedan dudas de que las binacionales pueden ser auditadas por la Contraloría General de la República. En ese sentido, se manifestó en contra de la medida cautelar a la que hizo lugar la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Esta sala, integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón, hizo lugar ayer a la medida cautelar de urgencia solicitada por la EBY y suspendió los efectos de los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley 6763/21 “Que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá”, promulgada el 5 de julio del año pasado.

En ese contexto, la Contraloría debe pausar de forma inmediata los controles a las cuentas de las binacionales, dijo Benítez este martes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM. “Es una medida que nosotros no podemos desatender. Estamos preparando un informe que vamos a remitir al Congreso en donde le explicamos que no vamos a poder cumplir”, subrayó Benítez.

El contralor añadió que, pese a existir la ley, Itaipú nunca permitió que los funcionarios ingresen a la entidad para auditar las cuentas de esa binacional. Yacyretá, por su parte, sí envió algunos documentos, pero cuando se les pidió más archivos también dejaron de hacerlo eventualmente.

“Nosotros habíamos recibido una instrucción del Congreso para auditar los fondos sociales de las binacionales. Las autoridades de Itaipú habían atacado la resolución. En caso de Itaipú, nunca pudimos ingresar (...) Si bien la EBY estaba enviando parcialmente la documentación, en su totalidad no fue remitida”, expresó el contralor.

La legislación ordena que en las dos binacionales se hagan dos auditorías por año, una financiera y otra de obras. El titular de la CGR que la resolución de la Corte no se puede apelar, pero sí confirmó que urgirán que el pleno de la Corte se expida sobre el pedido de las binacionales para evitar el control del dinero en el lado paraguayo.

“Es muy importante que se estudie el fondo de la cuestión, si la CGR tiene competencia para verificar los fondos de las binacionales. Es una medida cautelar hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”, concluyó Benítez.