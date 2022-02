La ley contra incendios es un “quemo”, ironizan

La nueva ley del fuego tiene como fin establecer acciones, normas y procedimientos para su manejo integral y su prevención, pero varios técnicos y referentes del sector agropecuario criticaron que con ella se da atribuciones desproporcionadas al Consejo Asesor del Infona, un órgano solamente consultivo, integrado por representantes de varios sectores, que no están capacitados técnicamente para dichas atribuciones, sino solo para la promoción del desarrollo forestal, destacaron nuestras fuentes.

La ley de manejo integral del fuego, en su artículo 5° atribuye funciones impracticables para el Consejo Asesor del Infona, sin perjuicio de las atribuciones que le fueron establecidas en la Ley N° 3464/2008, que son incompatibles con las competencias asignadas por dicha norma.

“La ley N°6818/21 es un contrasentido, porque estableció funciones para al Consejo Asesor del Infona, que son impracticables, y que también colisionan con la misma carta orgánica del ente forestal, ya que es autoridad forestal y cuyo ámbito de aplicación se circunscribe solo a los bosques o recursos forestales. Y nadie es tonto para pedir permiso para quemar bosques, sino para pasturas y praderas”, comentaron expertos del sector agropecuario, en rechazo a la burda nueva normativa.

La criticada ley del fuego establece en su artículo 5, que el Consejo Asesor del Infona debe definir, supervisar y evaluar la política nacional de manejo integral del fuego; en segundo lugar, que debe establecer los planes nacionales y regionales de manejo integral del fuego.

Igualmente, dicho organismo consultivo, que se reúne solo una vez al mes, deberá determinar normas, criterios, directrices e indicadores a ser aplicados por las municipalidades; también establecer las zonas y épocas de prohibición de quema; promover la implementación del sistema de alerta temprana a nivel nacional, departamental y municipal; a su vez, deberá identificar áreas potenciales de riesgo de incendios forestales, recomendar prácticas tecnológicas que sustituyan las técnicas tradicionales de quema rural contrarios al manejo integral del fuego.

Otra de las funciones atribuidas al Consejo Asesor del Infona por la nueva ley es que deberá proveer asistencia técnica y cooperar con las municipalidades para el cumplimiento de la referida norma y sus reglamentos, lo cual es irrisorio, porque los integrantes del consejo forestal no tienen esa capacidad, son representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), de Hacienda, de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre otros.

El mismo órgano deberá también realizar evaluación del daño provocado por incendios y recomendar al Poder Ejecutivo un plan para recomponer las áreas degradadas o destruidas.

En décimo lugar, deberá solicitar la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en casos de incendios de grandes magnitudes; también, establecer los mecanismos de articulación, cooperación y asistencia con países limítrofes. Otra responsabilidad legal del Consejo Asesor del Infona es celebrar convenios con los demás órganos públicos y municipalidades, a los efectos del mejor cumplimiento del objeto y finalidades de la presente ley; seguir los procesos administrativos y judiciales relacionados a las infracciones establecidas en la presente normativa; y finalmente, ejercer las demás funciones que permitan el mejor cumplimiento de la presente ley.

Lo que dice el gremio FEPAMA

Consultado al respecto de la Ley N° 6818/21, De Manejo Integral del Fuego, el presidente de Fepama, que tiene un representantes dentro del Consejo Asesor del Infona, Raúl Legal, consideró que dicha normativa no tendrá una aplicación práctica ni eficiente. “El Infona tiene funciones específicas conforme a la Ley N°422/73 como institución competente para el desarrollo del sector forestal y la aplicación de las normas en materia forestal. Hoy día el Infona está rebasado para el cumplimiento de sus funciones contempladas en la Ley Forestal y agregarle una nueva responsabilidad no hará otra cosa que entorpecer su función natural del desarrollo forestal en nuestro país”, manifestó.

Agregó que la problemática de los incendios en nuestro país, que en su mayoría no es incendio forestal, sino quema de pastizales, basuras, etc., que deben ser encarados por una Comisión Nacional de Combate y Prevención al Fuego, y que debe ser liderada por la Secretaría de Emergencia Nacional e integradas por varias instituciones como el Infona, Mades, gobernaciones, municipios e instituciones del sector privado, que puedan ayudar a encarar esta problemática de alcance nacional.

“El Consejo Asesor Forestal actual del Infona es solo una instancia consultiva, no ejecutiva. Por lo tanto no hábil para deliberar en tema de incendios. Por estas razones, considero que la nueva ley no tendrá una implementación práctica y efectiva”, concluyó Raúl Legal.