Ministros de la Corte Suprema “pisotearon su palabra”, confirma Ríos

“Cuando llegué a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en noviembre del año pasado, el ministro Manuel Ramírez Candia me informó que había un consenso para la integración del Consejo de Superintendencia, con Antonio Fretes como presidente, él (Ramírez Candia) como vicepresidente 1° y Alberto Martínez Simón como vicepresidente 2°”, empezó diciendo el ministro Víctor Ríos en charla con Cardinal.

Agregó que llegó a la máxima instancia judicial con una agenda propia, pero al encontrarse con ese escenario, se adaptó porque era nuevo y tenía la intención de sumar al cuerpo colegiado, que ya había llegado a un acuerdo.

En ese sentido Ríos confirmó que ninguno de sus colegas le avisó al ministro Ramírez Candia que hubo un cambio para la integración de la Consejo de Superintendencia de la Corte, ya que, si bien designaron a Fretes para la Presidencia, la Vicepresidencia 1ª recayó en Martínez Simón, con seis votos a favor y tres para Ramírez Candia, quien fue nombrado para la Vicepresidencia 2ª con 7 votos a favor y uno en blanco.

Relató que ante lo ocurrido, decidió renunciar a las superintendencias de las circunscripciones judiciales de San Pedro y Caaguazú, además de la Dirección de Medioambiente del Poder Judicial. Este último cargo iba a compartir con el actual presidente de la Corte, el ministro Antonio Fretes.

Ríos aclaró que había aceptado esos cargos porque formaban parte del consenso que le comunicaron cuando asumió como ministro del máximo tribunal y es por eso que presentó renuncia, teniendo en cuenta que dicho consenso “se difuminó, se diluyó”.

“Señores feudales” de las circunscripciones

El Dr. Víctor Ríos Ojeda fue designado como ministro de la CSJ tras la vacancia por el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica (16 de agosto de 2021), por lo que le correspondía la Superintendencia de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, cargo con una larga hegemonía colorada.

Sin embargo, en el cargo fue confirmado el ministro César Diesel Junghanns (ligado al cartismo), quien fue designado por el pleno de la Corte Suprema luego de la muerte de Bareiro de Módica, ministra que tenía a su cargo las circunscripciones de Alto Paraná e Itapúa; además de varias direcciones del Poder Judicial.

“Yo entendí siempre así y pensé que formaba parte del consenso del que me había hablado al principio, pero cuando asumí como ministro del máximo tribunal me dijeron que en la máxima instancia judicial no hay sucesión en los cargos”, detalló.

Afirmó que no entró a pelear por una circunscripción, como la de Alto Paraná, que tiene perfiles muy especiales, teniendo en cuenta que es un sector de nuestra geografía que está constantemente bajo la mira internacional por el alto índice de delincuencia.

Atendiendo esta situación especial en la frontera con el Brasil, Ríos señaló que propuso a sus colegas la conformación de un equipo que se instale para trabajar en el Alto Paraná. “No estoy de acuerdo que los ministros nos constituyamos en señores feudales de las circunscripciones judiciales, eso es absolutamente antidemocrático”, enfatizó.

El miembro de la Sala Constitucional admitió que hay departamentos muy poblados que tienen un solo superintendente y otras que tienen un población menos densa cuentan con dos superintendentes.

Ríos informó que está trabajando en un proyecto de reglamentación para la elección de los superintendentes, por lo que las designaciones se convierten en un terreno muy amplio para suspicacias y sospechas. Añadió que espera el apoyo de sus colegas, de tal manera que el próximo año ya no se tenga este problema.