Padres de familia denuncian politización de la educación en San Juan Nepomuceno

Según los datos, el conflicto por la dirección del Colegio Nacional Defensores Chaco ya tiene varios años, desde la jubilación del profesor Carlos Antonio Sosa Morel, en febrero de 2019. Fue llamado a concurso, ganó el profesor Ernesto López, pero no pudo asumir a raíz de que soporta un proceso penal por acoso sexual que habría ocurrido dentro de la institución escolar. Varios años interinó el cargo Tomasa López, quien es la cuñada del anterior director Carlos Sosa Morel.

Sin embargo, para el inicio de este año escolar hicieron renunciar a la profesora Tomasa López, para que “la comunidad educativa” elija a Eva Molinas de Esquivel como encargada de despacho de la institución. La docente en cuestión tiene solamente un rubro para medio tiempo, es profesora de ecuación artística, que no llena los requisitos para directora de la institución, solamente tiene los méritos de que milita en el movimiento colorado HC y es hermana del actual intendente municipal local, Derlis Molinas (ANR-HC).

Los padres de familias no están de acuerdo con la nominación porque el objetivo es instalarse como sea en la dirección y puede ser por varios años, a raíz de que no se sabe cuándo se puede llamar a concurso por el problema del profesor Ernesto López. Los padres no quieren revelar sus nombres porque Eva Molinas es una mujer muy prepotente y los alumnos pueden sufrir la consecuencia.

Lea más: Local escolar está rodeado de malezas

La supervisora pedagógica, Celmira Arévalos de Ferreira, al ser consultada dijo que “de hecho es una situación pública y es importante que la ciudadanía se entere de los procesos y las dificultades que atraviesa la mencionada institución como formadora de jóvenes. El Colegio Defensores del Chaco es emblemático y es el más importante de la ciudad de San Juan Nepomuceno, que en los últimos años, viene decayendo y ojalá todos podamos aportar para reconstruir y vuelva a ser la institución referente de la región”.

La funcionaria dijo que la designación de la profesora Eva Molinas está en proceso, que la comunidad educativa la eligió, o sea sus compañeros docentes y la presidenta de la Asociación de Padres, representada por Cristina Ledesma, operadora política de HC.

La supervisora aclaró que llamar a concurso en el Colegio Defensores del Chaco podría llevar tiempo a raíz del proceso penal que soporta el ganador del concurso anterior, Ernesto López, quien fue acusado por acoso sexual que habría ocurrido dentro de la institución.

Lea más: Imputan a docente por acosar a dos alumnas en San Juan Nepomuceno

El profesor Ernesto López dijo que no sabe cuál es su situación legal en el colegio, pero que su proceso judicial sigue lentamente.

La Prof. Eva Molinas al ser consultada sobre los cuestionamientos de los padres dijo que es normal, que ella esta preparada para el cargo, que fue un acuerdo entre compañeros, tiene tiempo y además tiene un rubro de educación de adultos y que es licenciada en educación.