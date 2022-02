Adelanto de US$ 43,1 millones para pagar deudas 2021 está pendiente de aprobación

La semana pasada se había dado como un hecho que el BCP otorgaría el adelanto de corto plazo de G. 300.000 millones (US$ 43,1 millones al cambio vigente), que solicitó Hacienda para cubrir parte de la deuda flotante del ejercicio 2021 y otros gastos prioritarios que se realizan al inicio del año.

Los fondos, sin embargo, no fueron aprobados aún y se maneja que la definición de la tasa de interés y el plazo de devolución del préstamo, habrían demorado la decisión final.

El plazo máximo para devolver el adelanto es hasta el 31 de diciembre y el BCP aplica un interés por este dinero desembolsado a favor del Tesoro Público.

En Hacienda estiman que el directorio de la banca matriz se reunirá la próxima semana para confirmar la operación, atendiendo que la solicitud se presentó a fines de enero pasado y el plazo para pagar la deuda flotante vence el 28 de este mes.

Una parte de la deuda flotante del ejercicio 2021, la que corresponde a empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado ya fue cancelada, pero estaría pendiente la otra parte que se tiene con entidades públicas, aunque su composición no se dio a conocer.

Hacienda en lo que va del año para financiar el presupuesto, además de la recaudación impositiva obtenida, ya colocó bonos soberanos en el mercado internacional por un monto total de US$ 500,6 millones, de los cuales US$ 199,6 millones son para cubrir gastos del presente ejercicio y US$ 301 millones fueron destinados a canjear o “bicicletear” los vencimientos de deudas de 2023 y 2026.

Además, el último martes colocó en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) bonos por G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica apenas el 14,3% del total puesto a consideración de los inversionistas.