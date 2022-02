Se secó la laguna Cerro: se puede aprovechar para limpiarla, dicen los vecinos

En diciembre pasado, la laguna lució sus últimos “Yacare Yrupé” en flor y luego empezó a secarse, tanto que actualmente se puede ver el suelo agrietado.

“La laguna está totalmente seca. Después de las últimas lluvias, quedó un poco de agua en la zona en donde era más profunda, y ahí todavía hay algunos peces, que son cuidados por los vecinos”, manifestó doña Herminia Valdez, vecina del lugar y defensora del la laguna Cerro.

Comentó que recientemente fue hasta el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en donde expuso la situación de la laguna y solicitó ayuda de la institución para salvarla. “La directora Carolina Pedrozo, me pidió que haga una nota dirigida al ministro, Ariel Oviedo.

“La gente que cortó la laguna cuando construyó el paso de tierra, la misma que contaminó las aguas, tenía que limpiar, sacar lo que rellenaron, sacar los tubos de desagüe, pero todavía no lo hicieron”, indicó.

“Es una pena que ahora esté seca la laguna, pero también es el momento indicado para limpiarla. No hay excusas, no hay agua, no hay obstáculos para poder sacar la arena de relleno, los tubos, todo”, afirmó.

En cuanto a la denuncia presentada por los vecinos sobre la contaminación de la laguna, Herminia dijo que la misma está “estancada” en el Tribunal de Cuentas Primera Sala, desde 2020.