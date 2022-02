Pareja del narco apresado en Brasil es accionista en tabacalera de Cartes

Con el avance de la investigación se pudo constatar que existen vínculos entre “Tabacalera del Este SA” y Jassura Cabral Marques de Padua, pareja de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Pauda, quien es considerado como brazo logístico de la organización financiada por su socio, también brasileño, Lindomar Reges Furtado, considerado como uno de los narcotraficantes más importantes del Brasil.

Al ser consultada desde ABC Cardinal sobre la relación entre Jussar y Tabesa, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, manifestó “eso te tengo que confirmar, porque son datos que no puedo confirmar ahora mismo”.

En cambio, el presidente de Tabesa, José Ortiz, sí confirmó ayer que Jussara Cabral es miembro accionista de la tabacalera en la que el socio mayoritario es el expresidente colorado, Horacio Manuel Cartes Jara, todo esto en conversación con la radio 1080 AM.

En otro momento expuso que Cabral cuenta con acciones por debajo del 1% y que no tiene una participación activa en el directorio.

Jussara es hija de César Cabral, argentino de padres paraguayos, que también llegó a ser presidente de Tabesa. De hecho que Jassura y otras seis personas heredaron acciones dentro de Tabesa, por parte del empresario que falleció en diciembre de 2014, a la edad de 72 años, en Foz de Yguazú, Brasil.

“La única relación que tiene con nosotros es la de cobrar los dividendos. Toda esta familia, por el porcentaje, no tiene participación en el directorio. No tenemos ni idea de las actividades de la pareja”, expresó Ortiz.

Operativo

Rolón agregó que recibieron la información de inteligencia por parte de la Policía Federal de Brasil, manejamos que la casa del Paraná Country Club (PCC) era solo una de las que él tiene en el complejo.

Tanto Lindomar como Marcus contaban con radicación permanente y cédula paraguaya, añadió.

La ministra de Senad reveló que el blanco era Marcus, pero también querían aprovechar para apresar a Lindomar, y lo rastrearon hasta el espacio habitacional.

Zully Rolón agregó que tuvieron el dato sobre que Reges llegó a la casa del Country, registrada a nombre de su pareja Gladys Aparecida Duarte Pereira, un día antes del operativo.

Confirmó además que con la orden de captura que recibieron, también se solicitó la detención de otras 15 personas, más cuatro sospechosas que son investigados.

Dijo que no sabe si hubo filtración desde la Senad, pero que están averiguando eso, ya que en cuestiones del crimen organizado todo puede ocurrir.

El fiscal Manuel Rojas, por su parte, formuló la hipótesis de un convenio privado y secreto entre guardias y evadidos para avisar sobre la presencia de comitivas policiales y judiciales.

Tabesa brinda su versión

El gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, habló anoche sobre el fallido Operativo “Turf” del que logró huir el capo narco Lindomar Reges Furtado, antes de que se revisara su vivienda ubicada en el Paraná Country Club. La camioneta en la que habría escapado el narcotraficante pertenece a una funcionaria de Tabesa.

Además llamó la atención que una patrullera de la Policía donada por la misma tabacalera del expresidente Horacio Cartes se cruzó con el vehículo en el que escapaba Reges Furtado.

El gerente de Tabesa reconoció, en una conversación con ABC TV, que la patrullera de la Policía de la marca Hyundai Santa Fe, modelo 2009, placa OAK 461, está a nombre de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y que fue la que se cruzó con la camioneta Toyota Hilux en la que supuestamente huía el narcotraficante brasileño.

Al respecto, mencionó que el vehículo de patrulla citado es uno de los que fueron donados a la comisaría de la zona como “responsabilidad social empresarial” de la tabacalera .

Además confirmó que María Angélica Cabrera Vergara es funcionaria de la tabacalera, pero que desconoce en qué contexto su camioneta Toyota tipo Hilux fue utilizada para la huida de Lindomar Reges Furtado.

Un comunicado de Tabesa dice que Jussera Cabral es accionista minoritaria de Tabesa, producto de la herencia que recibió de su padre César Cabral.

Jussera es pareja de Marcus Espíndola, detenido en Brasil como parte del operativo Turf.

Tabesa aclara que no tiene relación con Espíndola.

Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General de la República del Paraguay anunció ayer la apertura de una investigación sobre los vínculos que hay entre el grupo criminal de Lindomar Reges Furtado, Marcus Vinicius y otros, con los delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

Esta pesquisa es en el marco de la Operación Turf iniciada por Brasil y luego de que se produjera el fallido procedimiento en el Paraná Country Club el martes.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la apertura de una investigación sobre los vínculos que tendría el grupo criminal de Lindomar Reges Furtado y Marcus Vinicius y otros con los mencionados hechos delictivos en nuestro país. Los fiscales Alicia Sapriza y Federico Delfino, de la unidad contra el Crimen Organizado, fueron asignados al caso. Este anuncio fue dado luego de que la fiscala general sea informada de la relevancia del hecho.

El Fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, divulgó antecedentes que se habrían originado en el marco de la Asistencia Jurídica Internacional vinculada a la Operación Turf, de la República Federativa del Brasil, y advierte la potencial existencia de hechos que podrían tener relevancia penal dentro del Paraguay.

La Operación Turf desplegó acciones de búsqueda mayoritariamente en Brasil y las realizadas en Ciudad del Este y Hernandarias, como parte del pedido de cooperación para el desmantelamiento de una red que trafica con la droga hacia Europa, según manifestó el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.

El martes pasado, una comitiva llegó al Paraná Country Club para tratar de atrapar a Reges Furtado, pero no lo pudo hacer.

Camioneta usada para fuga

La camioneta Toyota tipo Hilux en la que habría huido el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado del Paraná Country Club, que fue abandonada poco después del escape en un lavadero, está a nombre de una funcionaria de Tabacalera del Este SA.

El gerente de Tabesa, José Ortiz, confirmó que la mujer trabaja para la empresa que dirige y alegó desconocer con qué finalidad esa persona utilizó la camioneta.

El vehículo usado por Lindomar Reges Furtado y que habría sido conducido por su pareja Gladys Aparecida Duarte, dentro del Paraná Country Club (PCC) está a nombre de María Angélica Cabrera Vergara, de 42 años, funcionaria de Tabacalera del Este SA, según informaciones a las que tuvo acceso ABC.

El automotor fue abandonado en un lavadero de vehículos del área comercial del citado barrio cerrado, donde fue encontrado por agentes de la Senad.

El gerente de Tabesa, José Ortiz, admitió en una charla con ABC TV que María Angélica Cabrera Vergara es funcionaria de esa compañía pero que desconoce en qué contexto la camioneta Toyota tipo Hilux fue utilizada para la huida de Lindomar Reges Furtado.

El martes último, una comitiva llegó a dicho condominio de Hernandarias para apresar a Reges Furtado, pero fueron retenidos por la segunda guardia durante un lapso de 7 a 8 minutos, lo cual fue aprovechado por Lindomar para huir en la camioneta por uno de los caminos paralelos del Paraná Country Club.

Mientras la comitiva estaba retenida por los guardias, Gladys Duarte subió al prófugo a la camioneta Toyota y huyó con él.

En las narices de una patrulla

En uno de los videos del circuito cerrado del Paraná Country Club (PCC) se puede ver el momento exacto en que una patrullera de la Policía se encuentra con la camioneta de color negro en la que supuestamente huyó el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y que era conducida por su pareja, Gladys Aparecida Duarte.

Literalmente, los ahora prófugos escaparon bajo las narices de los uniformados. Además, el vehículo que utilizaban los agentes está a nombre de Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.

Una patrullera de la Policía de la marca Hyundai Santa Fe, modelo 2009, placa OAK 461, que está a nombre de Tabacalera del Este SA, se cruzó con la camioneta Toyota tipo Hilux en la que presuntamente huía el narcotraficante brasileño Reges Furtado el martes último, en medio del operativo multinacional denominado “Turf”.

En una grabación de video del citado complejo habitacional que fue dado a conocer a los medios de prensa, se puede observar cómo la patrullera de la Policía sale de la sede de una subcomisaría que está al lado del portón del Paraná Country Club, luego de que la camioneta de color negro abandonara el lugar.

El gerente de Tabesa, José Ortiz, admitió en una entrevista con ABC TV que el citado vehículo de patrulla es uno de los automotores donados a la comisaría de dicha área como parte de la “responsabilidad social empresarial” de Tabesa.

En la comisaría señalaron que no estaban al tanto de los detalles del operativo porque los intervinientes no hicieron comunicación alguna y que por ese motivo no procedieron a bloquear la zona de salida del Paraná Country Club.