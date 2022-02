La AFD colocará bonos para fondear sus operaciones

Serán dos series de bonos, una emisión por G. 200.000 millones, a un año de plazo y tasa de interés del 5% anual; la otra por G. 50.000 millones, a tres años de plazo y una tasa de interés del 8,25% anual.

La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, autoriza a la AFD a una emisión de bonos por hasta G. 1,9 billones (US$ 271,7 millones al cambio presupuestado) para capitalizar sus operaciones.

Los recursos captados se destinan a través de las instituciones financieras intermediarias (bancos, cooperativas, financieras), a préstamos para diversos sectores de la economía, como la construcción o compra de viviendas, para la producción, pequeñas empresas, comercio, servicios, entre otros.

Las autoridades de la AFD habían señalado que este año la entidad se enfocaría en apoyar el desarrollo del financiamiento de proyectos de eficiencia energética y de reforestación, además de seguir acompañando al sector de viviendas, entre otros.

La AFD, de esta manera, se suma al Tesoro Público que en lo que va del año ya colocó bonos soberanos por US$ 500,6 millones, de los cuales US$ 199,6 millones autorizados por el presupuesto y US$ 301 millones para canje de deuda que vencen en 2022 y 2026, autorizado por ley de administración de pasivo.

Además, la semana pasada colocó G. 28.208 millones (US$ 4 millones), lo que implica el 14,3% del total que fue subastado vía BVA.