MOPC ya adeuda US$ 43 millones por puente a Chaco’i y la obra podría parar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya acumuló una deuda de G. 294.000 millones (US$ 42,9 millones al cambio actual) con el Consorcio Unión, conformado por las empresas CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA (César Delgado y José Luis Heisecke), contratista que está ejecutando la construcción del puente que unirá Asunción con Chaco’i.

Si no se pagan los compromisos pendientes a la brevedad posible, las obras podrían parar en cualquier momento, según informaron a ABC fuentes del consorcio. Además, para este año se requiere de otros otros G. 500.000 millones más en esta obra, si el Gobierno quiere terminar el paso a comienzos del 2023, como se informó en su momento.

“Todo el año 2021 el consorcio financió la obra con préstamos privados. No cobramos casi nada del MOPC. Hasta ahora seguimos financiando, hasta que los bancos nos apoyen, porque los préstamos son avalados por garantías de las empresas miembros del consorcio. La deuda del MOPC por la obra asciende a G. 261.000 millones correspondiente al año pasado y el certificado de enero de este año ya es de G. 33.000 millones, es decir, que tenemos certificados pendientes de cobro por G. 294.000 millones”, informó el Consorcio Unión.

¿Qué pasó del préstamo que debía costear la obra?

Recordemos que en 2019 se había aprobado un crédito programático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de US$ 300 millones, que debía financiar el puente Chaco’i y la franja costera de Pilar. Sin embargo, estos recursos ya fueron utilizados totalmente en otras obras, por lo que la financiación del puente está siendo costeado con fondos locales del MOPC, lo que actualmente “son escasos”, según fuentes del ministerio.

De acuerdo con las explicaciones dadas, el empréstito en cuestión era de “libre disponibilidad”, por lo que el MOPC usó los recursos en otras obras y el paso ya avanzó sin financiación. Actualmente, la institución debe costear la megainfraestructura con fondos locales, que en este momento no dispone.

Asimismo, para este año se requerirá mucho más recursos para que la obra pueda seguir, pero aún no se sabe de dónde saldrá la plata para que la inversión pueda continuar.

“Este año empezamos la construcción del atirantado, por lo que la necesidad de dinero es aún mayor, porque es la parte más costosa de la obra. La necesidad de dinero para este año 2022 es de US$ 72 millones, unos G. 500.000 millones”, resaltó el contratista del MOPC.

MOPC minimiza falta de pago e infló precio de la obra

El viceministro de Obras del MOPC, Rodoldo Segovia, señaló ayer a ABC que la obra no se paralizará y que están viendo la forma para cubrir los pagos pendientes. “Sí tenemos deuda, pero estamos haciendo una reingeniería financiera con el plan financiero aprobado por el Ministerio de Hacienda. Esto para que el MOPC y pueda pagar las deudas al consorcio”, expresó.

Esta obra se adjudicó al Consorcio Unión por G. 789.417 millones, pero con una adenda que infló su precio hasta G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 16,9 millones al cambio actual) con relación al precio del contrato original (incremento del 14,3%).

El aumento se da a pesar de que el proyecto fue adjudicado bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, o sea, en teoría no se podía modificar su cotización, según el pliego de la licitación de esta obra.

Obras Públicas informó que ya culminaron el hormigonado de los 60 pilotes del puente en ambas márgenes del río Paraguay, que servirán de base para la pila principal de la estructura. Ahora la consulta que debe responder el ministerio es ¿cómo se seguirá costeando las obras?.

Para que este fuerte sobrecosto se autorice, el ministro Arnoldo Wiens destituyó a dos funcionarios que se opusieron a modificar el precio del contrato, según información recibida, justamente porque el pliego no lo permitía. Se trata del ingeniero René Peralbo, que se desempeñaba como director de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC, y el director de vialidad, el ingeniero Hugo Arce.

Millonaria deuda a contratistas

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Díaz de Vivar, informó ayer que la deuda del MOPC con las empresas constructoras ya llegó a US$ 220 millones, correspondientes a certificados de obras del año pasado y de este año. Pero el viceministro de finanzas de la cartera, Carlino Velázquez, dijo que los compromisos pendientes llegan a unos US$ 180 millones, que no se sabe cómo se cubrirán. A finales del año pasado, a la institución se le aprobó en el Congreso una ley que dio luz verde a un préstamo de US$ 100 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para el pago de sus compromisos acumulados, pero al parecer este empréstito no fue suficiente.