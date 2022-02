“Que cada uno sea responsable con su voto”, pide Acosta a llanista sobre juicio a Quiñónez

El legislador expuso sus argumentos del por qué no está de acuerdo con su correligionario, Llano. “Él es un afiliado, no coincidimos, yo respeto la opinión que sea liberal, pero no comparto”, manifestó el diputado Édgar Acosta.

Afirmó que está cien por ciento en contra de sus declaraciones, tras una reunión con diputados de su grupo. Destacó que se nota cómo la misma teoría que manejan los cartistas, en sus redes y medios de comunicación, es lo que se escucha cuando hablan como parlamentarios.

Exige que sean responsables y se abstengan a las consecuencias electorales cuando llegue la hora de analizar el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez, quien para él, ya perdió toda legitimidad, en el proceso de su mandato.

Lamentó que no se haya avanzado desde el Ministerio Público con lo que hoy reveló el diputado Sebastián Villarejo. Puntualmente que ya se tenía reportes de Seprelad en algunos casos y la fiscalía los cajoneó.

Lea más: Presentan libelo acusatorio contra Quiñónez y confirman que Fiscalía ignoró informes de Seprelad

El liberal destacó que existen documentaciones respaldatorias que sí ameritan que Quiñónez sea destituida o renuncie.

Apela a la presión ciudadana

“Espero que la gente se movilice”, alegó, teniendo en cuenta la conducta de Quiñónez y cómo la ciudadanía ya está informada de la realidad.

Lea más: Las promesas olvidadas de Sandra Quiñónez