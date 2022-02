Tribunal rechaza descartar prueba cuestionada por cuñada de D’Ecclesiis

El segundo día del juicio oral y público a la cuñada del diputado colorado por el departamento de San Pedro Freddy D’Ecclesiis, Juana Carolina Vera y otros once acusados por narcotráfico, continuó con la resolución de los incidentes planteados por los defensores ayer.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia presidido por Mesalina Fernández e integrado por Gloria Hermosa y Dina Marchuk se vio obligado a disponer un cuarto intermedio hasta hoy, a las 08:30, para resolver los dos últimos, debido a que la magistrada Marchuk sufrió un pico de presión y tuvo que retirarse para recibir asistencia médica.

Nulidad de la prueba pericial del microaspirado y del acta de allanamiento y recolección de evidencias fueron los principales incidentes planteados por la defensa de Juana Vera. Nulidad por falta de descripción de la conducta delictiva, de las notas que sirvieron de inicio a la investigación y la división del juicio, fueron los demás planteamientos formulados por la defensa.

“El Tribunal ha resuelto el rechazo de la gran parte de los incidentes interpuestos por las diferentes defensas. En ese sentido, el 95% de los incidentes han sido rechazados y ese 5% son ya admitidas en tiempo y en forma en la etapa preparatoria, ya han sido peticionadas por las defensas, como por ejemplo la realización de un a pericia caligráfica por parte de Víctor Hugo Gaona”, fiscal antidrogas Ysaac Ferreira.

La prueba cuestionada por la defensa de cuñada de D’Ecclesiis

“El 27 de octubre del 2017, a raíz de un allanamiento al hangar Halcón Peregrino, propiedad de Juana Carolina Vera, el MP se munió de suficientes personales técnicos, funcionarios de la Dinac y del laboratorio forense, especialmente Cristian Benítez quien hizo la extracción de partícula de microaspirado de sustancias que han sido observados en las siete aeronaves, de las siete, específicamente la ZP- BOO que fue la aeronave que trasladó la carga de cocaína y que fue encontraba en ese hangar”, agregó el fiscal Ferreira, tras destacar que hay un informe técnico muy detallado del laboratorio forense.

Lea más: Hallan narcoavionetas en hangar de Decclesiis tras requisa de cocaína

El Tribunal de Sentencia resolvió que el referido material será reproducido en el juicio oral y público como informe técnico y no como prueba pericial .

Precisamente este informe fue objeto de recurso de nulidad por parte de la defensa de la cuñada del parlamentario, a cargo del abogado Idilio Acosta, quien ante el resultado adverso, anunció la presentación de un recurso de reposición y hasta pedidos de informe a la Fiscalía General del Estado, para saber si contaban con el equipamiento necesario para la realización del estudio mencionado.

Lea más: Cuñada de Decclesiis quiere anular pruebas de la Fiscalía

“(...) lo que dije es que concordaron que esta pericia no se hizo bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de pruebas y por ello no podría ser incorporado como pericia al juicio, pero sí se puede incorporar en relación a una prueba de informe. Esta prueba es una prueba muy especial en el sentido de que estamos hablando de microaspirado, micropartículas no visibles al ojo humano, entonces necesariamente se tiene que tener una técnica especial, un aparato especial y precursores especiales a los efectos de la realización de esta pericia específica. El Tribunal concuerda con la defensa en que no se trata de una pericia, que no puede ser incorporado como una pericia y en relación a eso esta defensa dice que dudaba de que hubiera hecho esa pericia porque no tenemos noticias de la existencia de un cromatógrafo a los efectos de la realización de esa prueba específica, entonces por eso habíamos pedido todos los antecedentes, todos los informes a los efectos de saber si se compró, si se tenían un presupuesto específico para la compra de eso, para comprobar la existencia o no del aparato”, indicó Acosta.

El Operativo Austral

Además de la cuñada del diputado D’Ecclesiis, están acusados por tenencia sin autorización y tráfico internacional de estupefacientes, soborno agravado y asociación criminal Benigno Daniel Chávez Cáceres, Eduardo Vargas Laupicher, José Rubén Moreno Martínez, Ramón Ignacio Vera González, Juan Carlos Balmaceda, Jorge Figueredo Burgos, Édgar Oreste Fariña, Ignacio María Denis, Óscar Guido Martínez López, Víctor Hugo Gaona Lugo y Juan R. Ocampos Phillips.

Estas personas han sido acusadas como derivación del “Operativo Austral”, realizado en el año 2018 y que culminó con la incautación de 448 kilos de cocaína y siete aeronaves.

Lea más: MP acciona contra resolución que favoreció a cuñada de DEclesiis

Llamativamente la cuñada del parlamentario es la única que cuenta con arresto domiciliario, por disposición del Tribunal de Apelación, mientras lo de más acusados siguen en la cárcel. El fiscal Deny Yoon Pak presentó en julio del 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la resolución por la cual la Cámara favoreció a la mujer, pero la Corte no resolvió aún.