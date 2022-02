Solo por ahorrar, el productor no tiene que dejar de fertilizar

El presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa, Ing. Agr. Martín M. Cubilla A., fue consultado sobre el mal momento que vive el agro, situación que hace interrogarse al productor si seguir apostando o no a cultivos de renta o si debe fertilizar o no sus campos. Enfatizó que solo por ahorrar no se debe dejar de fertilizar.