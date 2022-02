Ucrania cierra espacio aéreo y futbolista paraguayo queda varado

López es un futbolista que partió a Ucrania para fichar por el FC Real Pharma Odesa, de la tercera división de ese país. A pesar de haber pasado todos los filtros, el conflicto actual entre Ucrania y Rusia impide que llegue a su meta.

En conversación con ABC Cardinal 730 AM desde Odesa, una de las ciudades más importantes de Ucrania, contó que quedó varado en esa ciudad a pesar de tener un boleto de avión en el que debía partir esta tarde. Las autoridades de ese país cerraron hoy el espacio aéreo por los ataques rusos que se iniciaron en la madrugada de este jueves.

“Sí, ya me llegó la noticia que están atacando la ciudad en algunas partes. Veo muy poca gente, se están cerrando los locales. Tenía una plata que cambiar, y los bancos están todos cerrados, nada se puede hacer (...) Yo tenía vuelo previsto para hoy, a las 3 de aquí, y amanecimos con la noticia de que hoy a la mañana se cancelaron todos, lastimosamente” , precisó el futbolista.

López, quien es oriundo de Acahay, añadió también que ya se puso en contacto con su papá y que se siente “tranquilo”.

“Estamos en comunicación con la embajada para salir lo más pronto posible, la verdad es que yo trato de tranquilizarme. Si te vas a poner a pensar lo que está pasando, es muy poco triste. Hay que mantener la calma y pedirle a Dios que todo esté más tranquilo y que se normalice ya”, agregó.

El jugador indicó además que si la situación se normaliza, podría dejar Ucrania este sábado por vía terrestre, a través de Moldavia, un país limítrofe. “Ahora nadie se va a arriesgar a salir a la calle a hacer un viaje”, manifestó.

“Hasta el momento no hay (cortes de energía). Yo estoy solo aquí. Estoy tranquilo, la señora del hotel me aprecia mucho, me tiene como un hijo mimado, comprende mi situación”, finalizó López.

Otro jugador que se encuentra en Ucrania es Jorge Rojas -ex Cerro Porteño, Olimpia y Sol de América- quien milita en el F. C. Metalist Járkov, de la segunda división. López dijo que no se puso aún en contacto con él.

En la madrugada de este jueves, Rusia lanzó una operación militar a gran escala contra Ucrania, según dijo, para defender a las personas “de abusos” y del genocidio” del Gobierno ucraniano, una acción que suscitó la condena internacional.