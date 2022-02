Diputado dice que “no hay apuro” para tratar juicio

Ramírez, en entrevista con ABC Color, señaló que continúan firmes en su intención de tratar el juicio político, pero tampoco tienen prisa al respecto.

Lea más: Presentan libelo acusatorio contra Quiñonez

Apuntó que hay una decisión de parte de algunos legisladores de ampliar el libelo acusatorio para incluir otras causales como las arbitrariedades cometidas contra ciudadanos que fueron procesados con saña durante la pandemia por supuestamente incumplir las medidas sanitarias, mientras al mismo tiempo se hicieron oídos sordos a graves denuncias de desfalcos en el Gobierno con las compras de medicamentos.

El legislador indicó que la próxima semana se reinicia el periodo ordinario de sesiones de manera presencial y muchos diputados que no estuvieron presentes la semana pasada podrán firmar el libelo acusatorio, lo cual le dará más legitimidad.

Respecto a la postura de la bancada liberal “B” (llanista), dijo que pese a las versiones no existe una decisión oficial, ya que no se volvieron a reunir después de la vez que no tomaron una postura.

Lea más: Llanismo se alinea a postura de HC de rechazar juicio a Quiñonez

Afirmó que el escenario es cambiante y que el hecho de que 35 o 40 diputados firmen el documento puede animar a otros a que también respalden esta iniciativa.

Sobre la posibilidad de que el sector colorado cartista plantee tratar el libelo acusatorio para rechazarlo, Ramírez dijo que no es muy seguro que tengan el quorum para hacerlo.

Apuntó que si tuviese mayoría, la bancada cartista hace rato hubiera convocado a sesión para tratar el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez y rechazarlo.

Ramírez mencionó que el cartismo constituía mayoría con los diputados del oficialismo y ahora ya no puede hacerlo por las diferencias surgidas a raíz del electoralismo.