Hablan de estrategia legítima

González indicó que probablemente sea una separación temporal para luego estar en mejores condiciones de equilibrar posiciones.

“El Partido Liberal asfixia un poco con su interna. No obstante, se debe trabajar e insistir en la unidad de la oposición basada en un programa sólido de gobierno que incluya los grandes temas nacionales como: reforma del Estado, soberanía energética, juventud, empleo, economía. No podemos perdernos solo en lo electoral, pues es una fórmula repetida, tenemos que ser opción”, indicó la diputada, quien pronto definirá si se postula o no como candidata a la Presidencia.

Lea más: Frente Guasu y P-Mas se retiran de la Mesa de Presidentes de Partidos de la Oposición

Asimismo, la legisladora considera que la oposición debe abrirse y advertir las dificultades que plantean algunas herramientas que por más que suenen bien, su implementación lleva años. “Acá lo importante es la unidad programática y electoral. Generar confianza en una ciudadanía harta de la política y sus políticos”, declaró la parlamentaria.

Fecha límite

Hasta abril tienen tiempo los partidos de la oposición para definir si es que quieren formar parte de la concertación opositora que definirá de una elección a padrón abierto a los candidatos mejor posicionados para enfrentar al Partido Colorado en las elecciones de abril del 2023.