Paraguay suspende envíos de carne a Rusia por precaución ante conflicto

Rusia es un gran comprador de carne bovina de Paraguay; por eso la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) está muy atenta ante la situación bélica entre Rusia y Ucrania, sobre todo preocupada por las consecuencias comerciales que podrán darse sobre la industria local de la proteína roja, según manifestó en una entrevista con ABC, el gerente del gremio, Daniel Burt.

“Hasta el viernes, los buques que estaban en alta mar, llevando cargamentos de carne paraguaya a Rusia. Proseguían su curso tras contactar con los clientes, quienes garantizaban que cumplirían con sus compromisos. Pero los mismos solicitaron suspender nuevos envíos de cargamentos que están en los puertos, hasta que se regularice la situación”, informó Burt.

El vocero del gremio industrial de la carne enfatizó que existe mucha incertidumbre y ya está afectando al comercio internacional, pero que seguirán observando las noticias en espera de soluciones pacíficas. Mientras, se están buscando mercados alternativos para colocar la carne que debía ir a Rusia.

Incertidumbre para el 60% de envíos

Por otra parte, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martin, coincidió en el mismo sentido de la preocupación actual, ya que la invasión rusa a Ucrania generó varios temores en la industria de la carne de Paraguay.

“Existe incertidumbre logística para más del 60% de nuestros envíos de la proteína roja, así como el miedo al posible no cobro por los envíos y otro tipo de coletazos que afectarían al sector local”, dijo.

Informó que durante el 2021, la exportación de cortes de carne bovina a Rusia representó un 20% del total, pero que en menudencias significó un 50% de nuestros envíos a cerca de 75 mercados.

Mencionó que Rusia es nuestro segundo mayor comprador de carne bovina. El año pasado adquirió 79.212 toneladas por US$ 313,5 millones. Añadió que Chile se mantiene desde hace tiempo como el mayor comprador de carne paraguaya, con unas 135.191 toneladas por US$ 712,5 millones, con 44% del total exportado por nuestro país durante el 2021; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional durante el 2021 fue Taiwán, con 30.242 toneladas por US$ 162,6 millones. El listado sigue con Brasil, con 29.776 toneladas por US$ 144,6 millones; en quinto puesto, Israel, con 18.148 toneladas por US$ 104,9 millones. Entre los mejores mercados de nuestra carne también está Uruguay, con 5.552 toneladas por US$ 23,3 millones, entre otros. Paraguay exportó 326.698 toneladas de carne bovina por unos US$ 1.598 millones, el periodo anterior.

Sin riesgo para la exportación de soja

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia no tendría hasta el momento consecuencias importantes sobre el sector de la agricultura paraguaya, porque la cosecha de soja este año es muy baja, explicó a su vez el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Ing. Héctor Cristaldo.

“Rusia no es un proveedor fuerte de insumos para la agricultura paraguaya y aunque sí un comprador importante de soja, con cerca del 12% de los envíos paraguayos, en este año especial no hay mucha producción, por lo que lo poco que hay no tendrá problemas de colocación en los mercados”, señalo Cristaldo.

Durante el año 2021 la exportación de soja paraguaya tuvo como destino principal la Argentina, con el 72% del total exportado.

En tanto que Rusia se posicionó como el segundo mejor destino (12%), seguido de Brasil (12%) y Perú (1%).

Túnez, Egipto, Uruguay, España, Canadá, EEUU, Senegal, Corea del Sur y Japón también se destacaron por convertirse en mercados importantes para la oleaginosa paraguaya, abarcando el 3 % restante del total enviado.

Durante el 2021 Paraguay exportó 6.3 millones de toneladas de soja en grano, por US$ 2.975 millones según el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Con relación a las firmas exportadoras, fue Cargill la que encabezó el listado con el 14 % del total de granos enviados, mientras que la empresa Sodrugestvo se posicionó en el segundo lugar, un poco por debajo pero también con cerca del 14 % de participación.

El ranking lo completaron Viterra (13%), Cofco (9%), ADM (9 %), Agrofértil, (6 %), Copagra (5 %), Bunge (5 %), LDC (4 %), LAR (3 %), Cooperativa Colonias Unidas (3%), entre otros. A su vez, Lar se posicionó como líder de las exportaciones terrestres, seguida por Cargill y Agrofértil. Durante el 2021 un total de 61 empresas ha sido responsable de las exportaciones del grano.

Según los datos del sector, en la actual campaña sojera, cuya cosecha está en proceso de finalización, se llegaría a apenas 4 millones de toneladas y eso siendo optimistas, es decir, habría una merma de cerca del 64% respecto a la producción esperada.

Exportación de trigo, la peor en 10 años

La exportación de trigo de la campaña 2021 hasta enero fue la peores de los últimos diez años, como resultado de la merma en la producción del año pasado debido a las condiciones agroclimáticas adversas, según el informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

De octubre 2021 hasta enero de este año se exportaron 92.970 toneladas correspondientes a la zafra de trigo 2021 (octubre 2021 a setiembre 2022), lo cual significó una merma 36.522 toneladas (28%), respecto a las 129.492 toneladas del mismo periodo de la campaña anterior.

La cantidad enviada al primer mes de este 2022 constituyó la exportación más baja de los últimos 10 años. La caída se debió a las 300.000 toneladas menos producidas el año pasado.