Exportación de carne inicia el 2022 con crecimiento del 18%

Los envíos de carne bovina durante el mes de enero fueron a 25 diferentes mercados, en un volumen total de 21.073 toneladas por US$ 110 millones, que representa 1% menos que las cifras de enero del año pasado, pero con un crecimiento del 18%, según el informe del Senacsa.

Es importante destacar en este punto que la exportación de cortes de carne bovina durante todo el año 2021 generó cifras históricas, de unas 326.698 toneladas por unos US$ 1.598 millones, que representaron un crecimiento del 20% en volumen y 43% en valor de divisas, respecto al 2020.

De la misma manera, en forma general las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal, con datos desde el 1 hasta el 31 de enero fueron de unas 38.697 toneladas por US$ 138 millones, que son 5% menos que las 40.952 toneladas del primer mes del año pasado pero 17% más que el valor de los envíos del periodo comparado.

Como antecedente podemos señalar que las exportaciones pecuarias en general durante todo el 2021 englobaron unas 600.208 toneladas, por un valor total de unos US$ 2.026 millones, cifras que significaron un crecimiento del 16% en volumen y 45% en valor, respecto a todo el año 2020.

Los mercados

Las exportaciones de carne bovina paraguaya mantienen su hegemonía de mayor volumen en Chile, con unas 7.565 toneladas por US$ 41 millones; en segundo lugar, Rusia, que compró de nuestro país unas 4.397 toneladas de carne bovina por US$ 16,20 millones; el tercer mercado más importante de la carne bovina paraguaya sigue siendo Taiwán, con 2.884 toneladas por US$ 16,03 millones; el listado de mejores mercados sigue con Israel, que durante enero adquirió 2.452 toneladas de carne bovina por US$ 15 millones; a su vez Brasil representó 2.148 toneladas por US$ 12,3 millones; en sexto lugar, Kuwait 450 toneladas por US 2,5 millones; séptimo Uruguay con 343,9 toneladas US$ 1,5 millones; Italia compró de Paraguay unas 198 toneladas de carne bovina por US$ 1,4 millones, entre otros destinos.

Durante el 2021 Paraguay se posicionó en Chile como el mayor proveedor de carne bovina, mercado que sigue siendo el mayor comprador de carne paraguaya, con unas 135.191 toneladas por US$ 712,5 millones, con 44% del total exportado por nuestro país durante el 2021; en segundo lugar, Rusia con un 20% de la torta, con una importación de 79.212 toneladas por US$ 313,5 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional durante el 2021 fue Taiwán, con 30.242 toneladas por US$ 162,6 millones.