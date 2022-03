Cae precio del ganado tras suspensión de envíos de carne a Rusia

La producción ganadera de nuestro país ya empieza a sufrir las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania debido a la suspensión de envíos de cargamentos de carne al gran país euroasiático, que en décadas pasadas era nuestro primer mercado, pero en los últimos tiempos se mantenía como segundo mayor comprador de la carne bovina de Paraguay, hasta antes del conflicto bélico. Pero esa condición cambiaría temporalmente por lo que la cotización del ganado registró una importante reducción a nivel local, según trascendió.

Muchos ganaderos estaban esperando concluir la vacunación antiaftosa y su registro para poder tener la autorización de movilizar el ganado y llevar a los puntos de venta, pero en el lapso de la espera de la semana ya empezó la desvalorización de cerca de G. 6.000 por kilogramo al gancho, para el caso del novillo.

Este año, al cierre de febrero la exportación de carne bovina paraguaya registró un volumen de 45.215 toneladas, por US$ 234 millones de valor, que es casi 16% superior al mismo periodo comparado del 2021, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). A 31 mercados se exportaron cargamentos de la proteina roja, entra los cuales Rusia era el segundo en importancia, con un valor cerca de US$ 36,8 millones, monto del cual la mayor parte está todavía en riesgo de no cobro y de postergación indefinida.

Las exportaciones de todos los rubros de la ganadería paraguaya, incluyendo las carnes vacuna, porcina y aviar; así también, todos los productos y subproductos comestibles y no comestibles, de origen animal, en conjunto representaron un volumen de 83.893 toneladas por US$ 296,4 millones, al cierre de febrero. Estas cifras constituyeron un crecimiento de 15,6% en generación de divisas pero una caída del 4% en volumen, al comparar con el mismo periodo comparado del año pasado.

En el detalle la exportación de carne aviar, incluyendo sus despojos y menudencias, significaron durante los dos meses señalados un volumen 1.066 toneladas por US$ 661.345,55; mientras que las exportaciones de carne y subproductos porcinos, fue apenas de 124 por US$ 198.627. Estas cifras representan una disminución de cerca del 95% en las exportaciones porcinas, al comparar con el parcial del 2021.

Referentes consultados respecto a la coyuntura internacional de la carne indicaron que para compensar la salida de Rusia, se espera la pronta habilitación del mercado de EE.UU. O la pretendida pero condicionada apertura del mercado de China.

En el primer caso, eventualmente, se podría dar en este semestre, pero en el segundo caso, la condición es cortar relaciones con Taiwán.