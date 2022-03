La ganadería muestra fortaleza en época de crisis: La exportación de carne aún registra crecimiento

El mejor precio internacional de la carne respecto al año pasado, que promedia US$ 5,19 por kilogramo, se refleja en una alta cotización del ganado a nivel local, que está en US$ 3,90 por kilogramo al gancho. Esto genera optimismo en el sector, según señalaron fuentes del sector.

Sin embargo, lo que conspira contra la actividad en el país es la incertidumbre que pesa sobre cerca del 20% de las exportaciones de carne, porción que estaba prevista destinar a Rusia, parte que deberá ser redireccionada debido a la suspensión temporal por imposibilidad de cobros; además, existen dudas de que se pueda llegar a cobrar cerca de US$ 30 millones por los embarques ya concretados, según informó la Cámara Paraguaya de Carnes.

Lea más: Incertidumbre en la exportación y cobro por carne paraguaya a Rusia

En contacto con ABC 730 AM, el gerente de dicho gremio, Daniel Burt, informó que las dos empresas que envían carne a Rusia son actualmente Minerva Foods y Frigorífico Concepción.

Existen dudas sobre qué pasará con el cobro, más aún por las suspensiones del denominado código SWIFT (acrónimo de las siglas en inglés de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que se utiliza para las transferencias bancarias.

Burt comentó que existen discrepancias sobre qué hacer con los cargamentos de carne que están en tránsito, algunos dicen “envíen nomás”, otros recomiendan que se cambie el camino, a través de China, y otros sugieren atajar y no remitir a su destino inicial.

En cuanto a mercados de la carne, una noticia positiva es que tras las auditorías de Estados Unidos, la industria recibió las observaciones de los inspectores, que son de fácil resolución, lo que significa que la apertura de EE.UU. está cada vez más cerca y se espera que pueda producirse en este semestre.

Si se abre el mercado de Estados Unidos a la carne paraguaya, sería la única con capacidad de compra como lo viene haciendo Rusia. Porque, será un desafío encontrar otros países donde exportar esa porción, alegó Burt.

Estadísticas

Durante enero y febrero de este año fueron exportadas 45.215 toneladas de carne bovina por US$ 234.782.582, de 146.925 cabezas de ganado faenadas. Paraguay sumó en los dos primeros meses 31 mercados, de los cuales Rusia fue el segundo más grande, por US$ 36,8 millones, pero existe peligro de no cobro de ese monto.

Promoción de carne bovina en Dubái

El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Senacsa, José Carlos Martin, viajó ayer a Dubái para participar como parte de la comitiva nacional en la feria internacional que se hará en dicha ciudad de los Emiratos Árabes. El funcionario informó que se hará un evento denominado “La Noche de la Carne Paraguaya”, con participación de representantes de la industria, producción e instituciones del gobierno, así como también de artistas nacionales. Se mostró muy optimista de que se pueda avanzar en la apertura del mercado de EE.UU. para la carne nacional y compensar así la suspensión de Rusia.

Lea más: La inflación no da respiro y la economía seguirá complicada, afirma analista

Conflicto bélico afecta al agro, dice Capasagro

Gran incertidumbre e innegable impacto negativo por varias vías podría sufrir la agricultura paraguaya debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo el presidente de la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria (Capasagro), Ing. Ramón Sánchez. Indicó que existen miedos de diversas índoles, tales como por los pagos o cobros en el comercio internacional hacia las zonas del conflicto; también, por la inseguridad para la provisión de los insumos o fertilizantes, por los posibles inconvenientes logísticos; y también, por el encarecimiento de los fletes marítimos y por el aumento de los precios de los combustibles.

Admitió que aunque los precios internacionales de los granos aumentaron en forma importante para esta campaña, lastimosamente no se los podrá aprovechar debido a la escasa cosecha a causa de la sequía.

“Todo está incierto y no se puede hacer una previsión a largo plazo”, acotó.

Detalló que Paraguay realiza exportaciones y también importaciones de Rusia, que afectarán nuestro comercio externo.

Indicó que existen fertilizantes que aunque son importados del Brasil, las materias primas provienen de Rusia, por lo que tendrá impacto en nuestro agro.

“Otro hecho es que China no baja el flete marítimo sino que lo empeora. Hace algunos años se pagaban US$ 2.000 por contenedor y hoy es US$ 16.000″, comentó.