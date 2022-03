Rejas en la Catedral son “inadmisibles”, según concejal de Asunción

En la sesión ordinaria de hoy, de la Junta Municipal de Asunción, el edil Pablo Callizo (PPQ) hizo referencia a la rejas que están siendo colocadas en la Catedral Metropolitana de Asunción. El mismo presentó un pedido de informe a la Intendencia para saber cuál fue el criterio técnico utilizado por la Dirección de Planeamiento Urbano para autorizar el enrejado.

Como se trata de un patrimonio nacional, cualquier intervención en la Catedral debe contar con la aprobación municipal y de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

Por su parte, Humberto Blasco (PLRA) consideró el enrejado como “bárbaro” y agregó que “no corresponde al diseño original”. Aceptó que él mismo ya fue testigo de los abusos cometidos por los ciudadanos en el sitio, con relación a indigentes que prácticamente viven en el lugar y cuya presencia es la razón de la colocación de las rejas.

Policía no cuida el patrimonio

“Sin embargo, me resulta totalmente inadmisible que la autoridad pública no pueda cuidar un patrimonio nacional. No puedo creer que no puedan montar guardias, rondas”, criticó, en relación a la Policía Nacional.

Posteriormente, el edil indicó que se debe ofrecer una alternativa a la Iglesia, como ofrecerle la presencia de la Policía Municipal.”Relevo de culpa a las autoridades de la Iglesia. Creo que ya es una reacción ante la impotencia (...)Entonces vamos a enrejar toda Asunción. Vamos a vivir nosotros presos y los inadaptados libres”, expresó, indignado.

Blasco consideró que es un mal precedente, ya que seguramente va a ser emulado por otras instituciones que tienen patrimonios.

Finalmente, el pedido de informe del concejal Pablo Callizo (PPQ), con las consideraciones de Humberto Blasco fue aprobado en sesión ordinaria.