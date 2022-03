Todos los emblemas privados y Petropar ya alzaron precio de los combustibles desde hoy

En un recorrido de ABC Color se pudo corroborar que todas las gasolineras, incluyendo la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), aumentaron desde hoy el precio de todos los carburantes.

Si bien el costo del diésel y de las naftas ya comenzó a subir G. 500 por litro desde el martes último en algunos emblemas privados, debido a los altos precios internacionales, recién desde hoy la mayoría aumentó sus precios. Todos oficializaron el incremento luego de que Petropar haya oficializado un aumento de G. 470 en el precio de sus productos.

Es el sexto aumento que se da en un año, pese a que el Gobierno disminuyó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las distribuidoras (descuento de G. 250 por litro en el caso del gasoíl).

Cotización internacional sigue aumentando

La cotización del petróleo cerró hoy a US$ 115,81 por barril en el caso del Brent (referencia en el mercado europeo), pero incluso llegó a un precio máximo de 119,77 durante algunas horas. En el caso del WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y del país) cerró a US$ 111,48, llegando a un pico máximo de hasta US$ 116,57 por barril.

Ante el elevado precio del crudo, la mesa técnica del sector privado y público seguirá con las reuniones para analizar los costos externos, aunque el presidente de Petropar, Denis Lichi, dijo hoy que los precios internacionales siguen aumentando y que están viendo la forma de comprar combustibles de países “amigos” a precios más bajo, como el caso de México, Argentina o Brasil, que ya se está negociando a nivel regional.

“Del martes al miércoles subió US$ 100 el metro cúbico el gasoil, es decir, en un día G. 700 por litro. Del miércoles al jueves subió nuevamente US$ 100, lo que significa que en dos días subió G. 1.400 a nivel internacional”, expresó Lichi, pero dijo que Petropar sigue cómodo con sus compras, por lo que mantendrá los precios actuales durante todo el mes del marzo.

Con el nuevo ajuste el gasoíl tipo III (común), que es el que más demanda tiene en el país y que mayor impacto produce en la economía, ya tuvo aumento de G. 2.550 por litro desde febrero del año pasado (de G. 4.530 a G. 7.080).

En el caso de las naftas, el incremento ya fue del 48% en un año (G. 2.880 por litro) y afecta a un gran porcentaje de la población que usa ese combustible para su traslado diario en sus coches.