Artesanos piden garantizar materia prima para seguir trabajando en Carapeguá

Los artesanos vienen soportando la escasez se materia prima, lo que está encareciendo el costo de producción de algunos artículos, que están dejando de producir porque la gente ya no compra. Dicha situación repercute no solo en los que confeccionan las colchas, hamacas, manteles, sino también a los macateros, que ahora sus clientes ya no le quieren pagar y se quejan de los precios, explicó el vendedor Blas Figueredo.

Comentó que en la zona central donde va a comercializar sus productos, los clientes se quejan, porque subió los precios de los productos artesanales. Además tienen la desventaja que muchos de los artesanos locales acostumbran a publicar el precio de sus productos en las redes sociales y cuando van los macateros a querer vender a cuota protestan.

Por el momento, los productos que más salen son la hamaca, colchas de hilo, manteles de lienzo, de encaje jú. Acostumbra ir a cobrar cada 15, pero cada vez va escaseando más los productos artesanales, porque los que les proveen están con problema de escasez de hilo.

La producción artesanal de este municipio, es la principal fuente de trabajo de unos 11.000 pobladores, que dependen directa e indirectamente de esta actividad.

La artesana Inocencia González es una tejedora de encaje jú, comentó que con la suba del precio del hilo se ven afectados varios de los rubros artesanales, pero en el caso específico de su rubro ella en particular utiliza hilos importados, pero hay quienes tejen con hilos de seda. Los que fabrican colchas, hamacas, lienzo son los que más golpeados están, porque ellos dependen de la producción de hilo nacional para trabajar.

En este distrito varios talleres dejaron de hacer funcionar sus telares, porque no consiguen suficiente cantidad de hilo como para producir variedad de artículos artesanales, y algunos están dejando de confeccionar porque no tiene rápida salida como las colchas de poivy y las hamacas colgantes. El precio del hilo oscila entre G. 28.600 y G. 30.000 el kilo.