Empresarios de buses chatarras de Luque piden reajuste del pasaje o harán paro general

Las unidades que recorren las compañías y barrios de la ciudad son puras chatarras que con frecuencia presentan algún tipo de percance que dejan en medio del camino a los usuarios. Además no emiten boleto bajo la excusa de que cobran lo mínimo.

El pedido de la Asociación de Transporte tuvo mesa de entrada el pasado 4 de marzo. Según el documento la primera solicitud se realizó el pasado 4 de febrero de este año, donde empresarios de siete líneas internas pidieron el reajuste del pasaje a G. 3.000, debido al incremento en el precio del combustible de G. 2.400 por litro.

En ese entonces alegaron que la situación los encaminaba “a una quiebra inexorable” ya que el precio del pasaje cobrado no permite sostener económicamente el negocio porque se trabaja a “pérdida”, dice el documento. Según manifiesto, empresarios y concejales acordaron aumentar el costo del pasaje a G. 2.800, pero hasta la fecha no se oficializó la promesa, es decir, no existe ninguna ordenanza que avale el compromiso.

Los empresarios indican también en el pedido que algunos concejales, sin nombrar a nadie, son indiferentes a la situación por no “generar proyectos concretos de políticas públicas para el apoyo al sector a las empresas permisionarias internos de la ciudad de Luque, para prever cada vez que suba el precio del combustible y puedan acompañar siempre el pedido del reajuste del precio de la tarifa de los pasajes”.

Entonces, los transportistas reiteran el pedido de que el costo del pasaje sea de G. 2.800, caso contrario se verán “obligados a ir a un paro general de las líneas de transporte interno”. Firman el pedido Agustín Flecha, presidente de la Asociación, y Marlene Martínez, secretaria.

Las líneas internas que forman parte de la Asociación son el 64, 61, 59, 10, 9, 8 y línea 5. Aseguran que cada empresa cuenta aproximadamente con entre 15 y 20 unidades cada una y que cuentan con la autorización municipal de usufructo de itinerarios desde hace 20 años. Las unidades se encuentran en calamitoso estado.