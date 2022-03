Imputado por agresión en Morgan se presentó en la Comisaría 11ª

Acompañado de su abogado Sergio Alegre, René Olmedo Appleyard, de 24 años, se dio por detenido esta mañana ante la comisaría 11ª, en cumplimiento de la orden de detención dictada por la fiscala Natalia Cacavelos, quien tiene a su cargo la investigación de los hechos ocurridos en la discoteca Morgan, el pasado sábado.

En la ocasión, la joven Nara Ledesma, de 21 años, sufrió una herida cortante en la frente, tras recibir el impacto de una copa de vidrio. Los videos de las cámaras de circuito cerrado del local captaron el momento en que René Olmedo arroja la copa y luego continúa bailando.

La víctima denunció el hecho a través de redes sociales, tras lo cual la fiscala de turno Natalia Cacavelos pidió informe a la Policía Nacional sobre de lo ocurrido y tras analizar otros elementos como reporte médico, entre otros, imputó a René Olmedo por supuesta lesión grave.

Lea más: Imputan y ordenan detención de joven por agresión a mujer en discoteca

Tras admitir la imputación, el juez de garantías Raúl Florentín pidió informe al Ministerio Público y Policía Nacional sobre la orden de detención dictada, para saber si el imputado está o no a disposición de la justicia.

Audiencia de medidas

Una vez comunicada la detención de Olmedo, el magistrado lo convocará para la audiencia de imposición de medidas, que podría realizarse en la fecha. Recordemos que la fiscala Cacavelos decretó la detención de Olmedo y en su requerimiento al juzgado, pidió la prisión preventiva del procesado.

En declaraciones a la prensa, el abogado Alegre explicó que su representado no se percató de que había lastimado a alguien y por eso siguió compartiendo con las personas que le acompañaban.

Procesado pide reparar daño causado

El letrado agregó que Olmedo, quien tiene 24 años, actuó en forma irresponsable al no medir las consecuencias de su acto, pero está dispuesto a reparar el daño causado a la joven, motivo por el cual se ofreció a hacerse cargo de los gastos médicos derivados de la lesión sufrida.

Lea más: Abogado pone a disposición a supuesto responsable de agresión en Morgan

“Es un hecho lamentable, pero no hubo intención de lastimar a nadie. Mi cliente me dijo que le lanzaron algo, entonces él también lanzó y siguió en la fiesta. Él dijo que no se percató de que había lastimado a alguien y que se enteró recién el domingo al medio día y que si hubiera visto lo que pasó en el momento, le hubiera auxiliado a la chica”, dijo Alegre.