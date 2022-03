Turrini recusa a jueza por supuesta “parcialidad” y traba preliminar

El tercer día de audiencia preliminar de Cristian César Turrini Ayala y Alberto Antonio Ayala Jacquet, acusados por la carga de 2.906 kilos de cocaína incautada en el puerto Terport de Villeta, mimetizada en bolsas de carbón vegetal, se interrumpió hoy debido a la recusación planteada en contra de la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía.

El recurso fue presentado por el abogado Eduardo Cazenave, defensor de Turrini, quien fundamentó que la imparcialidad de la magistrada se ve afectada porque la misma no resolvió en tiempo y forma el pedido de revisión de la prisión preventiva del acusado, quien está privado de su libertad hace más de 16 meses en la Agrupación Especializada de la Policía.

El defensor detalló que el pedido de revisión fue planteado a la jueza de Garantías al inicio de la audiencia preliminar, el pasado jueves 3 de marzo, y que según lo establecido en el artículo 251 del Código Procesal Penal Montanía debió resolver el pedido en un plazo máximo de 48 horas.

Sin embargo, siempre según el relato del letrado, pasaron las 48 horas y la magistrada no convocó la audiencia de revisión de medidas. En consecuencia, la defensa presentó un urgimiento y 24 horas después planteó la resolución ficta, para que otro Juzgado de Garantías ordene la libertad de Turrini.

Defensa de Turrini alega actuación irregular en audiencia de revisión

Cazenave cuestionó que lejos de hacer eso, este lunes (7 de marzo) a las 7:10 la jueza convocó la audiencia de revisión de medidas para las 7:30. “Pretendía que yo llegue en 20 minutos para la diligencia, cercenándome el derecho de estar con mi defendido para la diligencia”, puntualizó.

El profesional del derecho añadió que se llevó a cabo la audiencia de revisión y Montanía rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva de Turrini.

Ya en la audiencia preliminar de hoy la jueza de Garantías le dio oportunidad a la defensa para que argumente el recurso de reposición que había planteado contra la audiencia que ya se realizó el lunes.

“Fundamenté mi reposición y también la apelación subsidiaria que planteé por escrito el lunes. Sin embargo, la jueza me cercena el derecho de recurrir lo que ella resolvió, con el fundamento de que estamos en audiencia preliminar. Esto me hace dudar de su imparcialidad y por eso pedí que se aparte, ya que no respetó la doble instancia que está garantizada en todas las leyes y pactos”, enfatizó el abogado defensor.

Ahora el recurso queda a cargo del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. Si la jueza Rosarito Montanía es confirmada en la causa, la audiencia preliminar continuará una vez que el tribunal de alzada le remita el expediente.

Sin embargo, si la Cámara de Apelaciones hace lugar a la recusación planteada por la defensa y aparte a Montanía, se debe sortear un nuevo Juzgado de Garantías para atender la causa, y la audiencia preliminar se deberá iniciar nuevamente.