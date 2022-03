Hugo Ramírez dice que planteará la interpelación a Carlos Velázquez

“Hoy vamos a ver si se puede solicitar la interpelación. Hay colegas que tienen esa intención”, dijo Hugo Ramírez ante la consulta de los medios de comunicación.

Por otro lado, sobre el juicio a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, señaló: “Vamos a volver a conversar. No estamos apresurados, el objetivo es lograr los votos, iniciar el proceso de juicio político y luego pasar al Senado. Las dudas que crecen son sobre el manejo del Ministerio Público”.

Lea más: Empresarios piden renuncia del hermano de Velázquez y el ministro Fúster por fracaso en lucha anticontrabando

“En el caso de Ozorio, la Fiscalía estaba preparada esperando su renuncia, destitución (...) Ocurre eso, se procede a su arresto y posterior derivación a la penitenciaría, que es lo correcto, pero después uno ve que hacen una comunicación institucional, en donde dicen que le preocupan las filtraciones que se producen y casualmente nuevamente pertenecen a un sector político. Eso es lo que preocupa, la manera en que se maneja la Fiscalía, tiene que ser renovada para preservar la institucionalidad y la gobernabilidad de la República”, añadió.

Por otro lado, sobre el caso de Erico Galeano, mencionó: “Estamos hablando con los colegas también y vamos a ver qué decisión se toma en bancada”.

En cuanto a las próximas elecciones, dijo: “La candidatura es de la gente, es una candidatura que no tiene retorno. Los liderazgos no se compran, no se heredan ni se alquilan. Veo a un Enrique Riera en retirada, que salió de su movimiento, se pichó y luego no logró siquiera reunir los votos para representar ante la OEA y hace una declaración que demuestra la desesperación del equipo político que tiene enfrente. Nosotros tenemos un candidato con liderazgo, con capacidad y con un crecimiento exponencial y la preocupación surge porque existe un candidato articulado, que no tiene independencia”.

Lea más: El contrabando no debe seguir siendo “el precio de la paz”

Carlos Velázquez, comandante de la Armada y hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue salpicado en un hecho ocurrido la madrugada del 12 de junio de 2021, cuando contrabandistas operaban frente a la sede de la Prefectura Naval de Itá Enramada con apoyo de policías y militares. Días atrás, autoridades anticontrabando y de la Armada paraguaya dijeron que aquel operativo, que fue grabado, formaba parte de una “investigación”, pero que no se intervino para detener a los delincuentes porque “se intentó evitar un derramamiento de sangre”. En la ocasión, reconocieron que hay uniformados corruptos en sus filas.