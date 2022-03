Padres, alumnos y docentes no permiten ingreso a escuela de Ayolas hasta que MEC autorice rubros para maestros

La medida de fuerza se produce luego que no se llegara a un acuerdo con la supervisión de Educación de la zona 3 de Ayolas. Alumnos no desarrollan clases de matemáticas por no contar con docentes de la materia.

Mientras no se llegue a un acuerdo y se firme un acta de compromiso, no van a permitir que se abran los portones para que los aprendices ingresen a la institución para el desarrollo de las clases. Ante esta situación, numerosos chicos retornaron a sus hogares en espera de una solución.

Padres de alumnos de otras institución exigen recuperación de rubros

La comunidad educativa de la Escuela Básica N° 1.315 “San Roque González de Santa Cruz”, de Ayolas, se manifestó frente a los portones, del local para reclamar rubros de docentes. David Ramírez, representante de padres, explicó que hace tres años se jubilaron varios profesores. Ante esto, seis rubros quedaron en la casa de estudios.

Los reportes indican que en el 2020 se contrató a seis docentes interinos. En el 2021, a cinco educadores. El argumento fue atribuido a la pandemia del COVID.

Ramírez se molestó con el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, que había anunciado que los profesores interinos que figuran en la base de datos serían nombrados automáticamente, pero este año solo llegaron tres contratos y no cinco. El inconveniente es que siguen faltando docentes de grado.

Padres se reunieron en una asamblea y decidieron recurrir a una medida de fuerza frente a la escuela para reclamar que se devuelva la totalidad de los rubros. “El ministro Brunetti dijo que iba a renunciar, pidió tiempo para dejar en orden el Ministerio, entonces que cumpla con lo comprometido. Nosotros no pedimos que se nos regale nada, pedimos que se cumpla con lo que establece el estatuto MEC”, agregó Ramírez.

Durante la manifestación, los padres informaron que ayer a las 11:00 se les avisó que los alumnos saldrían a la hora mencionada porque los docentes se retiraban de la sala de clases por falta de pago de salarios.

Además del reclamo de la recuperación de rubros, se necesita un profesor de educación física y 18 horas cátedra.

