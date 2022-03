Si hay semillas en cantidad y calidad, crecería área del trigo

“Tenemos información de que muchos productores están queriendo optar por la siembra de trigo para este año, pero hasta ahora la preocupación que tenemos es que puedan faltar semillas, estuvimos haciendo un sondeo con algunas firmas que se dedican a la comercialización de semillas pero aun están realizando los trabajos de control de calidad, ya que las heladas del año pasado afectaron a aquellos campos que habían destinado áreas para producción de semillas, incluso hay productores que están preguntando desde el Chaco si hay semillas en Oriental”, señaló Guerrero, asesor de producción de semillas de Capeco, programa nacional de trigo.

Área de siembra podría crecer

Nuestro entrevistado explicó que “en el año 2020 el área de siembra llego a las 400.000 hectáreas con una producción de 1.012.000 toneladas y un promedio de 2.530 kilos por hectárea, el año pasado (2021) bajó el área de siembra a 370.000 hectáreas y la producción fue de 700.000 toneladas con un promedio de 1.891 kilos por hectárea a causa de las heladas que golpearon al rubro, este año creemos si hay semillas en cantidad y calidad podría crecer el área de siembra en torno a las 450.000 hectáreas, pero aun no se puede asegurar nada, ya que el golpe en la zafra normal y la incertidumbre de la zafriña tienen al productor en una situación complicada a la hora de la toma de decisiones”.

Época de siembra

“Para calcular la época de siembra del trigo, normalmente se divide la geografía productiva en tres grande regiones. En la región norte que arranca por San Alberto, Alto Paraná se puede iniciar desde el 25 de abril con materiales de ciclo largo como el Itapua-75, (130–135 días) y similares. Siguiendo con los de ciclo medio (120–125 días), iniciando por el 05 de mayo y terminar con los ciclo precoz y super-precoz (menos de 120 días) desde el 10 de mayo en adelante. La región centro que sería de Hernandarias hasta Naranjito de San Rafael del Paraná, se puede iniciar la siembra del 5 al 10 de mayo en adelante. Mientras que para la zona comprendida entre María Auxiliadora hacia Encarnación considerada zona sur es conveniente esperar como inicio de época de siembra el 15 de mayo en adelante”, confirmó el profesional.

Poca adopción de tecnología y ningún programa

Cuando le consultamos a Guerrero sobre que le preocupaba con relación a esta nueva campaña triguera dijo. “Y realmente son varias cosas, una de ellas es que el clima no esta mejorando, pero nosotros no tenemos poder sobre eso, lo otro tiene que ver con la necesidad de un programa de producción de trigo, faltan mas datos y por ultimo el aumento de los insumos que traerá consigo una menor adopción de tecnología por parte de los productores, muchos van a optar por sembrar fertilizando lo mínimo, que en consecuencia se podrá ver en una planta que no expresará su potencial total. Pero la agricultura es así y hay que seguir adelante”.

Porque sembrar trigo

“El trigo es un rubro que encaja perfectamente en la cadena productiva por los sistemas de buenas prácticas agrícolas, actualmente los precios internacionales han mejorado y eso puede motivar aun mas a los productores que no tuvieron una buena zafra de soja y maíz, por solo citar algunos puntos importantes”, explicó.

Adquirir semillas certificadas

“Le decimos a los productores que buscan asegurar al máximo su inversión, utilizar semillas de calidad y de origen conocido, que son las semillas certificadas; muchos se dejan llevar por los comentarios de otros productores o vendedores furtivos de semillas, el vecino puede comentar que tal o cual material se comporta muy bien en tal lugar pero lo importante también es saber que no todos los materiales se adaptan bien en las diferente zonas de producción. Es por ello que el productor debe acceder a asesoramiento seguro que solamente se asegura con semillas certificadas y de origen conocido.