Almuerzo escolar es insuficiente para jornadas extendidas

Después de dos años, los chicos vuelven a tener almuerzo escolar en las escuelas. Sin embargo el beneficio no alcanza a todos. En varios puntos del país las municipalidades y gobernaciones no llamaron aún a licitación para la provisión del alimento. En Asunción, entretanto, el MEC alega que la matrícula aumentó. Sin almuerzo, varias instituciones educativas no pueden desarrollar la jornada extendida anunciada por el Ministerio de Educación.