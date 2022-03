Denuncian supuesto pedido de dinero para otorgar rubro a una docente de Guarambaré

La profesora del quinto grado de la Escuela 14 de Julio de la ciudad de Guarambaré, Liliana Samudio, denunció que la exigieron el pago de la suma de G. 3.500.000 para supuestamente acceder a su doble rubro, pero -indicó- que pese a que pagó dicho monto no le otorgaron dicho rubro.

Agregó que desde el año pasado viene gestionado acceder a su segundo rubro para la mencionada institución y que en noviembre pasado la directora de dicha casa de estudios, Margarita Ortiz, se ofreció en ayudarla supuestamente, pero previo pago del monto mencionado.

“En noviembre del año pasado me llama mi directora y me pregunta si quería el rubro aún y le respondí que sí, que ese era mi mayor deseo y entonces me dice que tenía que pagar la suma de G. 3.500.000 a una directora de Villeta, de nombre Claudia Garay, para que me tramita; accedí al pago, hice un préstamo y hasta hora que no tengo respuesta; y me informaron que ese no era el camino, que nada debo pagar”, expresó Samudio.

Dijo que, tanto Ortiz como Garay, le indicaron que tenían un contacto en el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), mencionando a un tal Froilán, quien realizaría los trámites para acceder al rubro, pero -indicó- todo al final fue un engaño. “La directora me prometió que me devolverían la plata, pero hasta hoy no lo hacen”, comentó la profesora.

“Yo accedí al pago porque en mi escuela se tenía 6 rubros de interinato y supuse que era lo correcto; sin embargo, entregaron esos rubros a otros docentes y a mi me dejaron de nuevo fuera; y es una lástima que en una institución educativa se tenga que actuar de esta manera”, expresó la docente.

Agregó que sus colegas le indicaron que tenía que realizar un concurso de oposición y méritos para acceder al rubro. Prosiguió, indicando que participó de tal instancia y que hoy día ya está registrada en el banco de datos del MEC, esperando obtener su segundo rubro.

Comentó, asimismo, que ya denunció el hecho, tanto a la supervisión local como a la dirección departamental y que espera una profunda investigación sobre el hecho porque no se descarta que otras maestras hayan sido engañadas en su buena fe, mientras intentaba acceder a un rubro del Ministerio de Educación.

Docentes niegan pedido alguno

Tanto la directora Ortiz como su colega Garay niegan rotundamente haber solicitado dinero alguno para otorgar un rubro del MEC y aseguraron que los docentes deben de concursar para obtenerlo, por lo que no se debe abonar ningún monto de dinero.

“Che Dios, me sorprende su pregunta”, fue la respuesta de la directora de la escuela 14 de Julio, cuando fue consultada si pidió plata para otorgar rubro a una de las maestras.

Casi en los mismos términos se expresó la profesora Garay, cuando le consultamos sobre la denuncia de la docente de Guarambaré y aseguró que no tiene contactos en el MEC para dichos trámites.

Investigación a cargo de la supervisión y dirección departamental

Ahora esta grave acusación que involucra a docentes está en manos de la supervisora local, Ana Velázquez, y la directora departamental, Florentina Elizabeth Vera.

Velázquez adelantó que tomó todos los recaudos y anunció que si se comprueba que la acusación es real, los afectados serán sancionados.

“Ya recibí la denuncia y ya presenté ante la asesoría jurídica de la dirección departamental para una investigación y si se comprueba, se castigará como corresponde. Esto lleva su tiempo, pero ya las autoridades están enteradas”, expresó la supervisora.

Los docentes cuestionan el sistema de selección del personal y aseguran que prima el clientelismo y las prebendas. También refieren que la mayoría de los cupos se otorgan a los recomendados políticos, que normalmente no cumplen con sus horarios.