MEC aún no entrega útiles faltantes en kit escolar, denuncian estudiantes

Pese a las promesas, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) todavía no entregó los útiles faltantes en el kit escolar, denuncian desde la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy). Aseguran que de 185 instituciones, 20 todavía no cuentan con los elementos educativos faltantes, en tanto que otros colegios no recibieron la totalidad de los kits para sus alumnos.