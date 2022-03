Teresianas, orgullosas por repercusión de coreografía feminista: “Tenemos voz y tenemos un mensaje”

“Muchas veces, la sociedad nos quiere callar, decir cómo comportarnos y qué hacer; todo el tiempo. Nosotros queremos mostrar que tenemos voz y que tenemos un mensaje”, manifestó hoy Lucianna Gill, una de las chicas que participaron de la coreografía que causó furor en el intercolegial del ASA y la marcha del 8M.

El colegio Santa Teresa de Jesús (STJ), o simplemente “Las Teresas”, como se lo conoce, es una institución con más de 100 años de historia que anteriormente solo educaba niñas. Aún no han pasado ni 20 años desde que abrió sus puertas a los varones, para volverse un colegio mixto, y esta semana se posicionó gracias al show feminista que presentaron 20 alumnas en la competencia, del cual también participó un alumno.

Mientras en un colegio asunceno los adolescentes sentaban una postura en contra de la discriminación de sus compañeras por su orientación, en otra institución educativa esta semana se estaba presentando este posicionamiento feminista que muchos leen como una señal de cambio en las nuevas generaciones.

Lucianna contó que se sienten sumamente emocionadas y contentas por la reacción de la gente y todo el apoyo que están recibiendo con la difusión masiva del video. “Cuando vi todos los mensajes yo sentí que todo valió la pena”, expresó.

El día de la presentación las chicas no ganaron ningún trofeo, pero sí el cariño popular, sobre todo de las mujeres. “Nuestro único objetivo era hacer llegar el mensaje y no nos importó el resultado. Estamos súper orgullosas, porque pudo llegar a mucha gente”, expresó la adolescente.

Cansadas y con mucho que decir

Pocas veces las presentaciones de intercolegiales tocan temas tan sensibles como el feminismo. Las adolescentes contaron que este año querían abordar una problemática social y no solo bailar.

En medio de la lluvia de ideas, con la profe Silvia Agüero, empezaron a hablar sobre qué situaciones más les molestaban: el acoso callejero y el sentirse presionadas siempre sobre cómo debían vestirse, qué debían decir y en qué momento era mejor estar calladas.

Las ideas empezaron a fluir muy fácilmente, sobre todo porque estaban hartas de muchas cosas y, sin duda alguna, todas tenían mucho que decir, contó la profe Sil.

La misma relató que las ideas fueron fluyendo con facilidad y -aunque al principio las niñas sentían cierta timidez- poco a poco fueron soltándose y sintiendo cada vez más el mensaje y aprendieron cómo expresarlo a través de la danza.

La coreógrafa, Deolinda Pereira, explicó que la historia comienza con el momento en que las chicas se sienten oprimidas por cómo la sociedad les exige comportarse. “Luego pasamos a la etapa de entendimiento, del darse cuenta de que ‘yo no merezco esto, estoy sufriendo, me perdono a mí misma por aceptar que me traten así’. A partir de ahí se viene la luz, la iluminación y el apoyo mutuo entre las chicas”, relató sobre cómo va desarrollándose la coreo.

Sorprendidas por la receptividad

Ambas profesoras que participaron de este proceso contaron que se sienten muy sorprendidas con la reacción que han visto y en cómo esta nueva generación demuestra mayor apertura y madurez.

La profe Sil resaltó que hace cinco años, cuando presentaron una danza sobre la violencia contra las mujeres, la respuesta no fue tan masiva como en la actualidad. Agregó que pese a que, como era de esperarse, vieron ciertas reacciones en contra, la mayoría de las personas expresaron su apoyo y sus felicitaciones.

Mientras tanto, Deo destacó que lo que buscaban demostrar las niñas es que todas son seres pensantes, capaces de decidir qué quieren hacer con sus vidas. “Es muy importante que desde esa edad empiecen a ver el mundo como realmente es, porque más adelante van a tener otra perspectiva sobre cómo enfrentar el mundo, el acoso y la violencia”, sentenció.