“La paciencia del pueblo se acabó”, advierte Martin Burt

- Martin Burt, ex intendente, miembro de una familia tradicional...

- Soy hijo de Daniel Burt Candia y de Deidamia Artaza, tercero entre seis hijos...

- ¿De dónde proviene el apellido?

- Mi abuelo George Burt era un veterano de la Primera Guerra Mundial que vino a Paraguay como parte del Banco de Londres hacia 1922. Se casó con María Luisa Candia, cuya familia era de Itauguá...

- Usted prácticamente desapareció de la política desde que dejó la Intendencia. ¿Qué hizo desde entonces?

- La verdad es que me dediqué a desarrollar escuelas agrícolas autosuficientes en nuestro país (Cerrito, San Pedro, Belén y Mbaracayú), y que luego fueron replicadas en unos 30 países de América Latina, África, e India. Luego desarrollé el Semáforo de Eliminación de Pobreza que ahora está siendo replicado en 47 países de todos los continentes. Me alejé de la política partidaria para involucrarme de lleno al desarrollo de políticas públicas liberales que puedan apoyar a los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad. Mi sueño es un Paraguay sin pobreza donde todos queremos vivir.

- Hay mucha gente convencida de que el 2023 es una magnífica oportunidad para que un opositor llegue a la Presidencia, después de tantos escándalos financieros de los colorados en el poder...

- Es una oportunidad para ganar por la fuerza de propuestas que definitivamente dejen atrás años y años de corrupción y que la política se enriquezca con recursos que le corresponden al pueblo paraguayo. Debemos entender que la paciencia del pueblo se acabó y que lo único que espera es que la democracia le haga igual a cada ciudadano. Basta de privilegios es lo que escucho en cada rincón que visito en el país.

- Hay también algunos clanes liberales que se volvieron ricos después de gobernar en el interior...

- Debemos recuperar el valor del liberalismo construyendo una propuesta ganadora lejos de los privilegios, las avivadas y las apetencias personales. El Partido Liberal también debe cambiar para ser una propuesta que la gente lo considere y valore. No debemos pensar que vamos a llegar al poder porque los otros están en su peor momento. Debemos llegar porque definitivamente lo que ofrecemos es lo mejor...

- A usted, con seguridad le van a desempolvar sus errores en la Municipalidad. ¿Cómo se va a sacudir de las críticas?

- Hoy estamos ante una disyuntiva, o seguimos con este Paraguay que está infestado de narcotraficantes metidos a políticos o empezamos un cambio en el país para recuperar de nuevo la posibilidad de trabajar y progresar y volver a caminar seguros por las calles sin que alguien nos acuchille por llevarse nuestra mochila. Claro que me van a atacar y me atacan porque hice mi trabajo sin robar ningún centavo. Yo de la Municipalidad salí igual en mi patrimonio que cuando entré y seguí dedicándome a combatir la pobreza y a dar oportunidades de trabajo a la gente. No salí con ningún negocio ni nada. Sigo viviendo en la misma casa que tenía antes de ser intendente.

- Dentro del PLRA tiene un candidato potencial, Efraín Alegre, ¿cuál es su opinión de él?

- Efraín ya tuvo su chance. Ahora es la hora de ganar.

- ¿Y Blas Llano?

- El PLRA necesita la unidad, el pueblo quiere la unidad y la división es de los liderazgos políticos. Yo le puedo dar la unidad al partido para ganar, pero no la unidad de los arreglos entre cuatro paredes sino la unidad que dan los ciudadanos a través de sus votos.

- Hay otro que ya se postuló, el gobernador Fleitas de Cordillera...

- He conversado con él y se que vamos a llegar a un acuerdo...

- ¿Cómo se va a dirimir esta puja?

- Hay varias opciones que tienen que ser conversadas y estamos dispuestos a discutir las mismas pero en mi ánimo ninguna metodología debe ser solo electoralista. Lo que el pueblo necesita son propuestas claras de acción y es lo que debemos acordar...

- ¿La división entre efrainistas y llanistas no debilita la oferta que pueda presentar el PLRA?

- Desde luego, por eso soy un candidato con la promesa de unidad, tengo la capacidad de ganar y tengo la capacidad de unir al partido y la oposición detrás de mi candidatura porque tengo claro qué se debe hacer en el gobierno y lograr la transformación de nuestro país y avanzar hacía el futuro y romper este retraso que un estado fallido nos está dejando.

- ¿Cuál es el mejor camino para llegar? ¿La concertación?

- La concertación es un camino que debe ser considerado en base a propuestas claras de qué hacer en el gobierno y en el cual estemos todos unidos y en consenso...

- El Frente Guasu se retiró de las conversaciones y ya lanzó la candidatura de Esperanza Martínez.

- Llegado el momento vamos a hablar con todos...

- No se quiere hablar de acuerdos básicos para concertar, dicen. ¿Cuáles son los acuerdos mínimos para formar un frente común?

- Corrupción, trabajo, seguridad, educación de calidad, salud y condiciones para el desarrollo de las iniciativas que permitan que el crecimiento económico llegue a todos, son acuerdos básicos de una concertación. Tenemos que entender que la prioridad de los ciudadanos es tener trabajo y mejorar sus ingresos y eso lo podemos alcanzar

- Hay otras candidaturas independientes de gente conocida. Habrá otras sorpresas seguramente. Hay dos alternativas, convencer a todos a entrar en la misma bolsa o lanzar directamente un candidato del PLRA asumiendo que es el buque insignia de la oposición...

- Nada se impone. Debemos demostrar que el PLRA es protagonista real de un gobierno distinto, diferente y que tenemos por esa razón la capacidad de ganar. Si lo hacemos, todos reconocerán la legitimidad de ser la cabeza de la oposición. Ya no funciona eso de reclamar la cabeza del proyecto solo porque somos el partido más grande...

- El PLRA no solo tiene enfrente a los colorados. En la oposición hay grupos de izquierda muy definidos que también querrán imponer sus ideas (o su ideología) si toman el poder.

- Tenemos que acordar sobre un plan de acción mínimo que reconozca y apoye las instituciones democráticas. La democracia necesita una oportunidad, debemos rescatarla de los grupos que se apoderaron de ella y hacer que funcione.

- Es más, están alentados por otros gobiernos que llegaron al poder con el discurso izquierdista. En Chile asumió esta semana Boric, en Perú está Castillo, en Honduras la esposa de Manuel Zelaya, claramente pro Maduro. Está Ortega en Nicaragua...

- Porque los que llegaron se olvidaron del pueblo y que la democracia es el mejor sistema para promover libertad, trabajo, seguridad, salud y educación. Se ha privado a nuestros conciudadanos de esas funciones básicas de la democracia. Nuestra democracia está secuestrada por quienes hoy se están aprovechando de ella.

- ¿Están en retroceso las ideas liberales?

- Al contrario está probado que autoritarismo y corrupción y capitalismo de amigos solo genera guerra y destrucción. El camino es la libertad y la sumisión a las leyes sin privilegios para nadie. La educación para el mundo del trabajo que se viene y que ya está entre nosotros es fundamental para que vivamos en democracia, libertad, progreso y bienestar para todos. Yo vengo de trabajar con más de 75 mil familias con planes concretos para erradicar la pobreza y salir adelante. Esa experiencia me ha permitido sentir el clamor de la gente por tener una oportunidad de mejorar y que los gobernantes respeten y acompañen. Yo me siento capaz de ser su guía, veo posibilidades y es lo que me impulsa a presentar esta candidatura.

- ¿Cómo se imagina al Paraguay los próximos cinco años, ante la disyuntiva de sus corrupciones internas, un Mercosur cada vez más distante, arrinconado para optar por Occidente, pro Estados Unidos, o una posición más equidistante como hacen nuestros grandes vecinos en torno a la Guerra de Ucrania?

- El mundo hoy se divide entre autoritarios y demócratas. Paraguay debe estar siempre del lado de la democracia. Me imagino un Paraguay luchando a brazo partido en contra de los corruptos y la narco política, unidos en torno a los valores que siempre tuvimos y con oportunidades no solo de trabajo sino de mejores ingresos para la población.

- ¿Qué planes básicos tiene para reducir el despilfarro del gasto público?, la fuente de enriquecimiento de la clase política...

- Transparencia radical, implementación de la tecnología que reduzca la posibilidad de que la gente cree problemas para vender soluciones y de una vez por todas que se acabe la impunidad. La tarea más importante en el Estado es que la justicia se independice de la política y sirva a todos los paraguayos.

- ¿Cuál es su opinión sobre Mario Abdo y su Gobierno?

- El Paraguay necesita un cambio total y radical en relación a la política del actual Presidente y su Gobierno. Es lo más poco que puedo decir...

- ¿Qué dice de Horacio Cartes que pese a haber entregado su Gobierno en el 2018 sigue gravitando como uno de los principales actores de la política?

- Cartes es parte activa del estado fallido que tenemos. Nadie tiene derecho a usar su poderío económico contra el pueblo y las instituciones republicanas como él lo hace.

- La ventilación de los casos de narcotráfico y sus derivaciones políticas ¿es mérito del Gobierno como dijo el Presidente?

- El descubrimiento de los casos de narcotráfico y sus conexiones políticas es consecuencia de una corrupción sin límites que se cae por su propio peso y que como pueblo ya no estamos dispuestos a tolerar...

- ¿Qué piensa hacer con Itaipú, un tema sensible? Brasil quiere reducir la tarifa...

- Paraguay debe recuperar su soberanía energética y el uso estratégico de la energía para generar el empleo como en los países vecinos. Para eso hay que transformar la ANDE en una empresa eficiente que permita que los ciudadanos podamos volcarnos a aprovechar la energía sostenible y renovable a un mejor precio para el uso en tecnología, transporte público eléctrico, autos y que un pestañeo o apagón no queme la heladera ni el televisor de la gente. Tenemos el recurso para desarrollarnos pero lo malversamos por culpa de la corrupción y el entreguismo.

- Siendo Gobierno, qué haría hoy para enfrentar la crisis del combustible?

- Fomentar el transporte publico eléctrico para no depender del petróleo importado y a corto plazo, transparentar las cuentas de los transportistas para que todos puedan saber a dónde van a parar los subsidios...

- ¿Cómo se podría fomentar el uso de transporte eléctrico si es casi prohibitivo por el precio de los vehículos? ¿Con subsidios?

La clave es el costo de la energía. Debemos priorizar el uso de nuestra electricidad para el desarrollo nacional.