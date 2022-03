Camioneros exigen medidas que hagan previsible el precio de los combustibles

“Lo que queremos es una señal de que vamos a tener algo de previsibilidad”, dijo Zaracho este lunes en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM. “Queremos que se reduzca a cero el Impuesto Selectivo al Consumo y que el control del combustible vaya a manos del Estado por lo menos hasta que pase esto”, reiteró el dirigente de los camioneros.

De acuerdo a la información proporcionada por Zaracho, la movilización se hará en unos 40 puntos del país. Sin embargo, añadió que no solo se acoplarán los camioneros, sino también los cañicultores, transportistas de paso fronterizo y trabajadores del transporte público como taxis y prestadores de plataformas de transporte digitales como Bolt y Uber.

Lea más: Camioneros plantan al Gobierno y van a paro desde hoy contra la suba del precio del diésel

“Nosotros estamos a merced de cuatro importadores que despiadadamente dicen que sube el precio del combustible y no sabían que había bajado el precio del crudo (...) estamos tratando de encontrar un fórmula y solicitando al gobierno que haga un ajuste de cinturón, un sacrificio en cuanto al Impuesto Selectivo al Consumo”, expresó el dirigente.

Lea más: Camioneros anuncian paro desde mañana para que baje el precio de los combustibles

Zaracho manifestó que el gremio que preside no quiere subsidios, sino que “trabajen los que están craneando y que encuentren una fórmula para tener previsibilidad.

Sobre los potenciales cierres de ruta, respondió que él no los aprueba e indicó que esa medida queda a cargo de cada una de las personas o gremios que decide el bloqueo de los caminos. Instó a la Fiscalía a procesarlos.

“Cada uno va a ser responsable de lo que se hace la ruta. No es nuestra intención eso (cerrar la ruta) (...) Hay que determinar bien quiénes son (grupos que cierran rutas). No solo saldrán los de transporte de carga, sino también campesinos, cañicultores. Todos saldrán a la calle porque están desesperados (...) Nosotros no hemos dado ni una sola instrucción de cierre de rutas”, finalizó.

Se están haciendo los esfuerzos

Denis Lichi, presidente de Petropar, dijo ayer en conversación con ABC que consideraba “rara” la movilización y que “no se quieran sentar a escucharnos”.

“El Gobierno está trabajando. Se hizo un esfuerzo en las dos subas anteriores, se disminuyó el Impuesto Selectivo al Consumo y se redujo el precio del diésel tipo III. Esa fue una primera acción, porque volvieron a subir los precios”, argumentó.

Lea más: Combustible: Planean creación de un “fondo de estabilización”, dice presidente de Petropar

Y sobre las acciones actuales, recordó que el Gobierno está trabajando en el “fondo de estabilización”, un proyecto de ley que prevé subsidiar el combustible y que se presentaría mañana en el Congreso.

Finalmente, el titular de Petropar pidió “calma” con la situación actual de los precios de los combustibles y reiteró que se están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que suban más.