Camioneros plantan al Gobierno y van a paro desde hoy contra la suba del precio del diésel

La imparable subida del precio de los combustibles no solo está provocando la indignación generalizada de la ciudadanía, que ya comenzó a movilizarse desde la semana pasada, sino también de los camioneros que anunciaron ayer un paro total en todo el país desde hoy. Esta situación también afectará a la ya golpeada economía del país.

El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, confirmó ayer que gremios de toda la República acordaron paralizar sus actividades desde la fecha para realizar movilizaciones en varias rutas nacionales.

El Gobierno quiso evitar esta decisión de los transportistas, por lo que convocó ayer domingo a una reunión en la planta de Petropar de Villa Elisa, pero ningún representante de los gremios participó del encuentro. Las autoridades, que fueron plantadas, piden seguir el camino del diálogo.

“Fuimos convocados ayer por el Gobierno a una reunión, pero decidimos no participar porque parte de nuestro equipo no está en condiciones de conversar aún. Queremos salir primero a las rutas y hacernos sentir. Hace siete meses que estamos en el comité técnico del Gobierno y sin mayores resultados”, señaló.

Quieren volver a decretos para la fijación de precios

Asimismo, Zaracho destacó que el paro es principalmente a causa de la excesiva suba de los combustibles, por lo que la exigencia principal será que el Estado Paraguayo nuevamente tenga el control sobre el precio del diésel, como anteriormente se tenía, vía decreto.

“El paro es por la suba de los combustibles, solicitamos que eso pase de nuevo bajo el control del Estado Paraguayo y que también que se baje a cero el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)”, explicó el gremialista. A la vez señaló que este tributo es un “impuesto al trabajo”, pues “cada vez que vamos a trabajar tenemos que pagar este impuesto”.

Recordemos que el expresidente de la República, Horacio Cartes, decidió liberar el precio del diésel común (tipo III) desde el 1 de junio del 2018, cuyo precio antes de esa fecha se fijaba vía decreto. Con esta medida, se eliminó el monopolio que tenía Petropar para vender gasoil a los emblemas y el precio pasó a definirse mediante el “libre mercado”.

“Queremos que se derogue el decreto que había firmado el expresidente Cartes y que el Estado asuma de nuevo el control. Estamos en una situación en la que no hay previsibilidad. Si nosotros hoy firmamos un contrato, después de sólo dos o tres días ya sube G. 800 por litro el precio de los combustibles, no hay previsibilidad. Queremos oportunidad para poder trabajar”, manifestó.

Además, lamentó que la estatal Petropar, por ejemplo, también tenga que aportar G. 100.000 millones por año al fisco, como “ayuda interinstitucional”, que según dijo, significa unos G. 300 por litro de combustible que se puede bajar a la ciudadanía. “Esto no tiene sentido, porque sabemos cómo se utiliza ese aporte”, indicó.

Más de 50.000 camioneros irán al paro

Al mismo tiempo, Zaracho señaló que los gremios que acoplan al paro son de Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo, Itapúa, Alto Paraná, Calle 6.000, Canindeyú, Capiibary e incluso una Asociación de Cañicultores.

“El paro será a nivel nacional y también se suman los propietarios de camiones grúa y tumba. Somos más de 50.000 camioneros los que iremos al paro general, inclusive los que manejan los camiones de menor porte”, expresó.

Zaracho también dijo que esperan el apoyo de la ciudadanía, pero señaló que “es el momento de parar y que se cambie el timón” y que “el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pueda decidir que el Gobierno tome el control para superar esta crisis que ocurre a nivel mundial”.

Abiertos al diálogo

A su turno, el titular de Petropar, Denis Lichi, manifestó que ayer domingo esperaban dialogar con el sector de los camioneros, pero que lamentablemente no se presentaron. “Teníamos previsto juntarnos con los camioneros, pero al final decidieron no participar, no sabemos ni por qué. Mostramos predisposición de dialogar, incluso un domingo, para que este sector no deje de trabajar. Estamos abiertos al diálogo con ellos”, explicó.

Cuando se le consultó qué propuesta iban a presentar a los gremialistas si hubieran asistido a la reunión, dijo que el Gobierno ya está viendo alternativas para suavizar los precios y dar tranquilidad al sector. “Nosotros logramos en Petropar mantener los precios y en el sector privado, donde ya estaba todo para volver a subir los precios, nosotros logramos que atajen a través de conversaciones con ellos. Estamos tomando medidas que esta semana ya se estarán materializando, dijo.

Se le preguntó cuáles son esas medidas y señaló que Hacienda ya tiene previsto cómo hacer funcionar el fondo de estabilización del precio de los combustibles, que es un crédito ya aprobado, pero no pudo precisar de qué entidad será ese crédito ni el monto previsto. Señaló que este subsidio será muy importante para amortiguar las constantes subas de los valores a nivel internacional.

“Prácticamente se tiene todo y mañana vamos a estar informando al presidente cómo quedó todo y anunciar las medidas”, aseveró, pero no precisó el horario ni el lugar de la reunión.

Eliminar el ISC no frenará subas

La eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al sector de los combustibles no reducirá ni logrará frenar precios de los carburantes, informó ayer en un comunicado la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

La institución advirtió que se producirá un gran agujero fiscal, equivalente al presupuesto de salarios de todo el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), o al salario anual de más de 40.000 docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) o equivalente a la totalidad del presupuesto para la Seguridad Interna (Ministerio del Interior).

Resaltó que ante la escalada de precios del barril del petróleo a nivel mundial y en consecuencia, aumentos significativos y sostenidos en los precios de los combustibles, se buscan opciones para mitigar los impactos en todos los sectores.

Resaltó que el país ya realizó un primer intento de frenar el precio de los combustibles en Paraguay. “El sector privado con apoyo y sacrificios fiscales por parte del Gobierno, redujo en fecha 08/02/2022 el ISC del diésel tipo III de G. 680 a G. 430; la nafta 85 octanos de G. 737 a G. 609; y nafta 91 de G. 2.312 a G. 2.051 respectivamente; de igual manera, días después los emblemas elevaron sus precios. Con esta medida el fisco perdió solamente en febrero G. 47.000 millones y la suba de los precios absorbió en pocas semanas la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo”, expresó el comunicado.

Hoy se reúnen de nuevo con privados

La mesa técnica entre las autoridades del Gobierno y representantes privados del rubro de los combustibles tienen prevista una nueva reunión hoy a las 9.00 en el Ministerio de Hacienda, donde se presentarán las acciones previstas para suavizar la nueva suba de precios de los carburantes. Los empresarios del sector pretendían subir otros G. 750 por litro desde el sábado último, pero lo postergaron porque el Gobierno prometió anunciar entre hoy y mañana algunas medidas tendientes a que los valores de venta final se mantengan o que la variación sea la menor posible. Los emblemas subirían los precios desde este miércoles si no hay acciones concretas, adelantaron el viernes último.