Juicio político a Sandra Quiñónez:“Estamos convencidos de que los votos están”

Consultada acerca de si existen los votos necesarios para iniciar el juicio político contra la fiscala Sandra Quiñónez, la diputada dijo que -aunque los votos serán confirmados el miércoles en la sesión- los mismos existen.

Anunció que solicitaron la realización de una sesión extraordinaria para este miércoles 16 a las 10:30 de manera a abordar el tratamiento del juicio político a la fiscala Sandra Quiñónez.

“Estamos convencidos de que los votos están. O sino, no hubiésemos presentado. Hicimos un chequeo y realmente existen los votos hoy para poder estudiar en la Cámara. Si a partir de hoy, otros guarismos entran en la negociación y el pueblo liberal o el pueblo colorado no entiende que más allá de un posicionamiento político, esto debe ser un posicionamiento fundado, porque tenemos que decir por qué protegemos a la fiscal general del Estado, habiendo 13 causales. Hoy, los votos están”, sostuvo.

La diputada señaló que existen 13 causales contra Quiñónez y que la mayoría de ellas son conocidas por la ciudadanía. “Acá no hay nada oscuro. Si hoy venimos a presentar de cara a la ciudadanía, poniendo fecha es porque no tememos. Esto no tiene que ser ninguna emboscada para nadie, tiene que ser una discusión madura, honesta, de una clase política. Si en estas 48 horas, nuestros propios aliados, se venden al mejor postor, o se subastan, que sea la ciudadanía la que los juzgue y nosotros vamos a hacer que la argumentación se de en el plenario, un día miércoles, donde no hay una sola excusa para que un diputado no esté en su lugar de trabajo, cuando sabemos que para eso nos pagan”, afirmó.

Kattya afirmó que hoy cuentan con los votos, y dijo que sabe que en los próximos días, eso podría cambiar. “El miércoles, es la fecha y que cada uno se haga responsable de su voto y si realmente quieren proteger o salvar, o piensan que el Ministerio Pública tiene una gestión acrisolada que sostengan públicamente por qué se tiene que quedar la fiscala general del Estado”, indicó.

“Tenemos no solamente la fundamentación suficiente para enjuiciar políticamente a Sandra Quiñónez, sino que ella no aprendió nada de su antecesor, Javier Díaz Verón, un fiscal general que termina preso, justamente por los manejos turbios de una institución tan cara a los afectos de la democracia”, sostuvo.

González dijo que las 13 causales son igualmente “graves, sólidas y contundentes”. Afirmó que será una votación difícil y que no se puede seguir tolerando que una Fiscalía General del Estado y que al servicio de los intereses del crimen organizado.