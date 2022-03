Ricardo Zárate: “No vine al ministerio de Educación para ser político”

El ingeniero agrónomo Ricardo Nicolás Zárate Rojas, nuevo ministro de Educación designado por Mario Abdo conversó con Periodísticamente, y respondió a los cuestionamientos, por ejemplo, en cuanto a que el Ejecutivo lo pone en el cargo porque va a operar políticamente.

“Yo soy colorado pero no vine al Ministerio de Educación para ser político, un poco más infidente digo, yo no pensaba involucrarme en educación pero uno de mis hijos empezó la sentata en el Cristo Rey, fue cuando empiezo a participar, le acompaño”.

Su explicación continuó, “mi hermano es director del Cristo Rey, mi papá fue ministro de Educación, fue rector de la Universidad Nacional. Educación es algo de lo que se habla todos los días en casa de papá”.

Es parte activa de la Iglesia

Por otra parte, comentó que está involucrado en la Iglesia. “Participo del movimiento del equipo de Nuestra Señora, un equipo de parejas que busca la santidad a través del matrimonio”, confirmó.

Los presuntos casos de corrupción

Ricardo Nicolás Zárate Rojas, mencionado en publicaciones sobre presuntos casos de corrupción, se defendió.

“No me gusta hablar del pasado, supuestamente me echan, sin embargo, el decreto dice otra cosa. Empecé a trabajar en la Dirección en Impuestos Internos a los 12 años, me echaron, demandé después, y en ese momento la corrupción me ganó”, declaró.

Agregó, “nunca fui sumariado en el Ministerio de Agricultura. Yo era joven, la disputa era entre Ibáñez y yo”.

El caso “se trataba de una cuenta especial del Banco Mundial. Quien conoce mi gestión sabe que no se puede tocar un guaraní, salí del Ministerio para hacer mi doctorado. Mi sucesor no hace a tiempo la rendición de la “cuenta A”, no entregaron papeles”, acotó.

“Vamos a cagarle a este”

“Vamos a cagarle a este, no vamos a entregar”, subrayó el nuevo ministro al referirse a cómo actuaron cuando su nombre estuvo involucrado en un caso de corrupción.

“Luego se le intima a mi sucesor y entrega el documento al Banco Mundial. El Banco Mundial me felicitó”, relató el nuevo secretario de Estado.

“No quiero mirar el pasado, ese fue el único caso y no hay proceso, yo le gano después al Estado. Yo era funcionario de carrera y le gané, y no volví ya al ministerio”, recordó.

“El tipo lo hace para cagarme”

Zárate Rojas contó que cuando era director general del proyecto, manejó 210.000 millones. “Luego fui a hacer mi doctorado en Brasil, y la rendición no se presenta en tiempo y en forma. “El tipo lo hace para cagarme”, se desahogó.

Reiteró que durante su gestión no faltó un dólar. “No habrán escuchado que una empresa de Nicolás Zárate haya sobrefacturado”, alegó.

“Me retiro como profesor titular”

En el ámbito de la educación, “en educación empecé en la facultad, me gradúo y me dedico a la investigación. Enseñé toda mi vida, hice todos los concursos de la Universidad Nacional, me retiro como profesor titular”, remarcó.

En cuanto a su experiencia en gestión educativa, el nuevo ministro dijo, “hay que entender, se tiene que conocer y estar comprometido. Yo fui presidente de la Asociación de Padres del Cristo Rey”.

Además, “estuve como viceministro de Educación, tengo más de cuatro años en la gestión de la educación, quien puede más puede menos. Estuve en la época de Riera”, dijo.

Transformación educativa

Según expresó Zárate Rojas, la educación no puede parar, salimos de la pandemia. “Mi objetivo es la transformación educativa, la calidad educativa, ver cuánto vamos a invertir, a corto, mediano y largo plazo”.

El poco tiempo en que ocupará el cargo ministerial será suficiente, confió. “Voy a gastar toda mi saliva para transformar la educación, quiero hacer algo por mi país. Cada proyecto de ustedes es mi proyecto, les dije a mis técnicos colaboradores”.

Por último habló de “los cortes del 50%, estamos hablando de 20.000 millones, el monto de la gratuidad. Tenemos que reponer y ver el problema de rubros bloqueados por Hacienda”, concluyó.