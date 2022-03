En abril podría volver a estabilizarse el precio del combustible, sostiene analista económico

El profesional sostuvo que existe actualmente una baja sostenida en el precio del combustible, que se está viendo día tras día.

Lea más: Segundo día de protestas y cierres contra la suba de los combustibles

“Desde el 24 de febrero, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el precio se había disparado, había pasado de US$ 90 el barril a US$ 120 incluso con picos de US$ 130 y ya en la última semana. Ahora está en US$ 97 el barril”, manifestó.

Para Ferreira, los hechos de relevancia que se dan a nivel internacional generan una intranquilidad, lo que lleva a que los precios aumenten. En esta ocasión, la guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los acontecimientos que desestabilizaron los números en lo que refiere a combustibles.

“Las noticias y eventos que generan intranquilidad producen esos picos, pero también este mismo tipo de noticias en sentido contrario, como el hecho de que varias ciudades chinas entraron en cuarentena por el aumento de casos de COVID-19, y eso genera dudas acerca del consumo. Eso hace que el precio baje”, explicó.

Si bien afirmó que actualmente estamos en un momento de “turbulencia” y eso seguirá hasta que se disipen estos “ruidos” en el ámbito internacional, señaló que existen otros eventos que podrían también cambiar la situación.

Lea más: Fondo de estabilización para combustibles no será financiado por la población en general, según Lichi

Ante la consulta acerca de si correspondería subir los precios en un momento de inestabilidad internacional, Ferreira dijo: “El precio actual, con respecto a lo que fue el último ajuste, todavía está por encima. En este preciso momento, correspondería un aumento adicional, pero si bien hay que decir, la tendencia es a la baja”.

“Los emblemas privados están reponiendo stock, haciendo compras de reposición cada 15 días. Petropar, dado que tiene una capacidad de almacenaje mayor, lo hace cada tres meses. Los emblemas privados son mas sensibles porque el tiempo de reposición es más corto, son mas sensibles a los cambios en el precio tanto hacia arriba como hacia bajo”, añadió.

Entre otros datos, indicó que el precio internacional de petróleo se mueve más o menos en un rango de entre US$ 30 y US$ 140 el barril, que fue el pico máximo, y que actualmente se encuentra a US$ 97.

“Creo que Petropar va a poder sostener el precio actualmente, probablemente en abril. Salvo que ocurra un hecho muy llamativo, volveremos a tener precios razonables”, sostuvo.

Mientras tanto, en nuestro país, hoy se vive el segundo día de bloqueo en diferentes vías importantes por parte de diferentes gremios que se manifiestan contra la suba del precio del combustible.