Familia de Rodrigo Quintana: “Les pedimos que acompañen el juicio político a la fiscala general”

En un breve pero contundente video en que se ve al padre de Rodrigo, Fidelino Quintana, su madre y su hermana Gloria, dejan clara su petición a las autoridades acerca de cómo responder ante el pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

“Nos nace del corazón hacer este video como familia de Rodrigo. A los diputados, a los legisladores, les pedimos que acompañen el juicio político a la fiscala general del estado. Otro camino no nos queda para recuperar la institucionalidad de nuestro país. No más muertes de inocentes, no más casos sin resolver por manos oscuras. Necesitamos que la Fiscalía nos represente. Que la muerte de Rodrigo no sea en vano”, manifestó Gloria, la hermana de Rodrigo, en el mensaje.

Asesinado de un tiro en la espalda, en el local del PLRA

Rodrigo Quintana (quien entonces tenía 25 años) era presidente de la Juventud Liberal de La Colmena y la noche del 31 de marzo recibió un disparo en la espalda en el momento en que varios agentes policiales irrumpieron de manera violenta en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), situada sobre la calle Iturbe casi Teniente Fariña, en el centro de Asunción.

Ayer, el diputado Édgar Acosta recordó la muerte de Rodrigo Quintana a manos de la Policía: “Después del resultado nefasto de un día de luto, tengo que honrar al partido, porque un joven afiliado fue muerto y la Fiscalía, a cargo de Sandra Quiñónez, nunca hizo nada. Creo que este es el momento de reivindicarse también ante la sociedad y los afiliados al Partido Liberal”, afirmó.