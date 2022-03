Juicio político a Quiñónez: oposición no cuenta con votos requeridos y dejaría sin quorum la sesión

Para las 11:00 fue convocada la sesión extraordinaria en la Cámara Baja en la que se deberá tratar el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Legisladores de la multibancada liberal, junto con algunos de los partidos de la oposición, realizaron una conferencia de prensa esta mañana y anunciaron que, en caso de no contar con los votos requeridos, dejarían sin quorum la sesión.

El diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA) refirió que no tienen los votos requeridos para iniciar el proceso de destitución, por lo que refirió que dejarían sin quorum la sesión. “En este momento, no tenemos los votos. Si no tenemos los votos, vamos a dejar sin quorum el tratamiento”, señaló tras la conferencia de prensa.

Agregó que “los (diputados que en principio impulsaron el juicio político) que se quedan a hacer quorum serán cómplices”.

El vocero de la multibancada liberal, Celso Kennedy, refirió previamente -en la conferencia de prensa- que utilizarán la “herramienta política” de dejar sin quorum ante “dudas” de que no haya votos, ya que -indicó- “la prioridad, el principal objetivo, es la destitución”. Igualmente, refirió que no descartan solicitar que se adelante el horario de la sesión extra, en caso de que sí tengan los números para iniciar el proceso, pero remarcó que la intención es “no entrar en ese juego” con los que se oponen al juicio político.

Lea más: Varios diputados liberales aún no tienen definido apoyar el juicio a Quiñónez

“No nos pueden comprar a todos”

De acuerdo a Kennedy, cuatro de los ocho diputados llanistas están a favor del juicio político, además de todos los miembros de las demás bancadas liberales (A, B y C).

Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla refirió que “estamos haciendo todo lo posible para conseguir los votos”. Asimismo, indicó que “se está hablando que se está transando rutas, negociados, contratos de merienda escolar, etc.”, haciendo alusión a negociaciones entre el cartismo y los colorados oficialistas, estos últimos quienes en principio impulsaron la destitución de Quiñónez. “Me supongo que están haciendo de todo para salvarla”, acotó.

En ese sentido, reveló que cuatro diputados oficialistas cambiaron de postura y -al parecer- votarían en contra de iniciar el proceso de juicio político.

Lea más: Presentan libelo acusatorio contra Quiñónez y liberocartistas definen

La diputada Kattya González (PEN), por su parte, declaró al respecto e indicó que “podrán comprar a algunos pero no nos pueden comprar a todos”. En el mismo sentido habló su colega liberal Édgar Ortiz, quien señaló que al parecer “la noche (ayer) fue larga”, haciendo alusión también a negociaciones entre cartistas y abdistas para que estos últimos revean su postura inicial.

¿Cuántos votos se requieren para iniciar destitución de Sandra Quiñónez?

Conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, se requieren dos tercios de los votos en relación a los presentes para aprobar el juicio político; es decir, si están los 80 diputados en sesión, la oposición tendrá que contar con 53 legisladores a favor de la destitución.

Lea más: Quiñónez ignoró alertas y facilita la devolución de bienes a Messer, dicen

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, Basilio “Bachi” Núñez, indicó esta mañana que el cartismo tiene 24 votos duros en contra del juicio político contra Quiñónez.

El libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado cuenta con 13 causales que cuestionan su gestión frente al Ministerio Público.