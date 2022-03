Presentan libelo acusatorio contra Quiñónez y liberocartistas definen

Casi una semana después de que diputados oficialistas y opositores de la multibancada opositora denunciaran el intento de coacción a los parlamentarios que promueven el juicio político por parte de una funcionaria leal a Quiñónez y que desistieran de su presentación, mañana a las 10:30 intentarán definir posiciones en una sesión extraordinaria.

En pleno desarrollo de la sesión ordinaria los diputados opositores plantearán una moción de orden en la que solicitarán una sesión extraordinaria para tratar como único punto el pedido de juicio político.

Si la oposición aliada al oficialismo se mantiene unida aseguran los 53 de 80 votos que se requieren para formular la acusación en Diputados. Hasta ahora se aseguran entre 46 y 47 votos a favor del juicio político. Faltarían 7 o 6 votos, respectivamente, que pertenecerían a diputados que responden al llanismo y al dionisismo.

Dentro de la bancada llanista se menciona a: Édgar Ortiz, Enrique Mineur, María de las Nieves López y a Marcelo Salinas. Mientras que en la bancada “C” del PLRA se habla de Carlos Silva, Andrés Rojas Feris y Carlos Noguera.

La diputada Kattya González (PEN) dijo ayer que –aunque los votos serán confirmados mañana en la sesión– los mismos existen. “Estamos convencidos de que los votos están. O si no, no hubiésemos presentado (el libelo). Hicimos un chequeo y realmente existen los votos para poder estudiar en la Cámara. Si a partir de hoy (por ayer) otros guarismos entran en la negociación y el pueblo liberal o el pueblo colorado no entiende que más allá de un posicionamiento político, esto debe ser un posicionamiento fundado, se debe decir por qué protegemos a la fiscala general del Estado, habiendo 13 causales. Hoy, los votos están”, sostuvo.

Asimismo, dijo que esto no tiene que ser ninguna emboscada para nadie, tiene que ser una discusión madura, honesta, de una clase política. “Si en estas 48 horas, nuestros propios aliados se venden al mejor postor, o se subastan, que sea la ciudadanía la que los juzgue y nosotros vamos a hacer que la argumentación se dé en el plenario, un día miércoles, donde no hay una sola excusa para que un diputado no esté en su lugar de trabajo, cuando sabemos que para eso nos pagan”, afirmó.

Crimen organizado

González también dijo que el miércoles se verá quiénes están a favor de la ciudadanía y quiénes del lado del crimen organizado. “No podemos seguir sosteniendo una Fiscalía que esté al servicio del crimen organizado”, dijo.

También dijo que cuentan con la fundamentación suficiente para enjuiciar políticamente a Sandra Quiñónez. “Ella no aprendió nada de su antecesor, Javier Díaz Verón, un fiscal general que termina preso, justamente por los manejos turbios de una institución”, cuestionó.