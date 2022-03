Por ahora empresas no se animan a confirmar otra suba en combustibles

La cotización del petróleo crudo cerró ayer en US$ 100,63 por barril en el caso de la clase Brent (referencia en el mercado europeo) y en el WTI (West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos y en Paraguay) con US$ 96,55, lo que representa una importante disminución respecto a los valores de la semana pasada.

El precio actual del crudo incluso es más barato respecto a la cotización de referencia del último incremento de los carburantes, el cual se concretó el 1 de marzo último (ver los detalles en la infografía).

Ante este escenario, los emblemas privados del país informaron ayer que siguen de cerca la cotización internacional y ningún servicentro confirmó si recibió de su administración el anuncio de reajuste de precios que se quería concretar a partir del día de hoy.

El representante de Shell Paraguay, Luis Ortega, quien hace unos días señaló que una nueva suba era inevitable, mencionó ayer que todavía estaban estudiando la situación actual, cuando se le preguntó si iban a remarcar los precios desde hoy como afirmó la semana pasada.

A su vez, el empresario Blas Zapag, directivo de Copetrol y Petrobras, indicó que tampoco tenían definido si aumentarán los valores de venta y dijo que el alza en los carburantes no solo es una realidad local, sino que es a nivel global. “Esto sucede en el mundo, aquí (se están) tomando decisiones políticas. Además, cualquiera opina sin tener idea de la realidad”, expresó.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Miguel Corrales, señaló que ningún emblema confirmó la suba de precios y que ayer ningún servicentro se manifestó al respecto. “No tengo aún novedades respecto a la suba, nadie dice nada”, expresó. A su turno, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), también aseveró que todavía no sabían si aumentarán los valores de los carburantes.

El empresario opinó además que si la cotización del petróleo sigue bajando, se puede evitar un nuevo reajuste, pero esto si la cotización se mantiene. “Estamos monitoreando los precios internacionales”, señaló Bazán.

La estatal Petropar ya confirmó que no remarcará sus precios durante todo marzo y abril.

Suba de hasta el 56% en un año

El gasoíl tipo III (común), que es el que más demanda tiene en todo el Paraguay y el que mayor impacto tiene en la economía, ya tuvo una suba de G. 2.550 por litro desde febrero del año pasado, que se traduce en un 56% más (de G. 4.530 a G. 7.080).

En el caso de las naftas, el aumento ya fue del 48% en un año (G. 2.880 más por litro) y también afecta a un gran porcentaje de la población que utiliza ese combustible en su coche para su traslado diario. La gasolina de 97 octanos hace un año costaba G. 6.040 por litro y hoy se vende a G. 8.920 en los diferentes emblemas.

UGP: la falta de gestión castiga

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) señaló ayer en un comunicado que la falta de gestión está castigando a toda la ciudadanía y pone en peligro la gobernabilidad. “Una vez más, la falta de previsión y de una buena gestión en el tema combustible golpea duramente a la ciudadanía, ya que los incrementos cada vez más frecuentes castigan por igual a todos, salvo tal vez a quienes tienen el privilegio de recibir donaciones”, resaltó. Agregó que es preciso estabilizar el valor de venta del combustible y cambiar la matriz energética.

Dudas sobre “fondo de estabilización”

Representantes del Ministerio de Hacienda y el presidente de la República en ejercicio, Hugo Velázquez, presentaron ayer en la presidencia de la Cámara de Senadores el plan del Gobierno que busca subsidiar el combustible, al que denominan un “fondo de estabilización de precios”.

El proyecto requerirá de un aporte estatal de US$ 100 millones, que se financiará con un crédito de la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

En principio el encuentro quedó en cuarto intermedio pasado el mediodía de ayer y fue reiniciado a las 15:00, porque ni siquiera llevaron un borrador de la propuesta de normativa.

Esa interrupción se produjo debido a que los legisladores quedaron disconformes porque las autoridades no contaban con un borrador del plan de ley para socializar y analizar.

Además, los parlamentarios criticaron que solamente se quiera subsidiar a un sector, el que utiliza el diésel común, y no a un grupo importante de la población que utiliza las naftas.

“Le planteamos al Ministerio de Hacienda que le traiga acá al presidente de Petropar (Denis Lichi), para que se evalúen todas las alternativas y propuestas. Después para dar un dato oficial, con una propuesta concreta a la ciudadanía. Hay manifestaciones en todo el país, entonces esta reunión continuaremos a las 15:00, expresó entonces el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis. Lichi participó en horas de la tarde, pero nada se definió.

Buzarquis señaló que no le “convence tanto”, el proyecto “porque el subsidio pagarán todos los paraguayos y se subsidiará solo a un sector, no a todos. “El monto en sí es de US$ 100 millones que no es poca plata, pero más que eso, es que subsidia al gasoil común, que usan camiones viejos y no beneficia al resto de la ciudadanía”, manifestó.

Nuestro diario también solicitó el borrador del proyecto de ley en cuestión, pero en Hacienda alegaron que eso todavía no se terminó. El viceministro de Economía, Iván Haas, dijo que recogieron las posturas de los legisladores, las incorporarán a un borrador que se les presentará a las partes y que el documento podría mostrarse a más tardar este jueves. Respecto a la preocupación de los parlamentarios, de que el subsidio no incluye a las naftas, el viceministro Haas explicó que el Poder Ejecutivo apunta a contener el precio del diésel tipo 3, teniendo en cuenta que es el que mueve los servicios de fletes en general.