Préstamo de CAF se destina a combustibles, MOPC y Salud

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, dijo a ABC que el directorio de CAF aprobó el año pasado el referido préstamo y explicó, que para su utilización fue divido de la siguiente manera: US$ 100 millones para el Fondo de Estabilización y US$ 200 millones para cubrir la parte del Presupuesto General de la Nación que está desfinanciada.

El pedido de aprobación de los primeros US$ 100 millones ya está a consideración del Congreso, como parte del proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización, que se pretende implementar lo antes posible, para atenuar tanto las subas como las bajas del precio de los combustibles derivados del petróleo (diésel tipo 3 y nafta 93 octanos).

El mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley asegura que estos recursos se enmarca en lo establecido por la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal y dentro de los límites de sostenibilidad fiscal aprobados para el presente ejercicio (el presupuesto contempla un déficit del 3% del PIB).

Sostiene que dichos recursos serán destinados en concepto de inversión financiera, a un “Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago para la Estabilización del Precio de los Combustibles Derivados del Petróleo”, en donde el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, adoptará el carácter de fideicomitente y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), actuará en carácter de Fiduciario.

“Este fideicomiso deberá autofinanciarse, y se encargará de amortizar y cancelar las obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos, así como de realizar los desembolsos para la operatividad del Fondecpy y el financiamiento de las medidas transitorias de contingencia”, añade el mensaje.

Fondos para MOPC y Salud

En lo que respecta a los US$ 200 millones que cubrirán el presupuesto desfinanciado, Haas indicó que US$ 100 millones serán para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y US$ 100 millones para el Ministerio de Salud Pública.

El proyecto de ley para aprobar esta parte de los créditos de CAF será remitido posteriormente al Congreso, dijo Haas, atendiendo que se debe cubrir esta parte que no está financiada tras el aumento del déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB.

En ese contexto indicó que esto sucedió porque el Congreso aprobó los gastos, pero no los créditos que financian esos gastos, teniendo en cuenta que determinaron que cada préstamo debe ser aprobado por el Congreso a través de una ley diferente a la del presupuesto.

Los antecedentes del caso dan cuenta que el Ejecutivo en su proyecto de ley de presupuesto 2022 había planteado que la aprobación del presupuesto incluía los préstamos que financian los gastos que amplían el déficit, pero esta propuesta no corrió por disposición de los legisladores y hace que esa parte del presupuesto del MOPC y Salud no tengan aún el ingreso.

Otro préstamo de CAF

A la par de estos US$ 300 millones otorgado por CAF, igualmente está desde el año 2020 en las comisiones de la Cámara de Senadores un proyecto de ley de préstamo denominado de contingencia, también por US$ 300 millones, que según dijo Haas no tiene nada que ver con los recursos para el Fondo de Estabilización.

El mensaje del Ejecutivo que acompañó el referido proyecto al Congreso, explica que es para el financiamiento de los compromisos de repago del principal de la deuda pública, ante la ocurrencia de choques externos que dificulten el acceso del país a los mercados internacionales de capitales, en condiciones consistentes con su estrategia de manejo de pasivos.

En su momento se había señalado que el crédito se denomina “línea contingente” y se utilizaría en el caso de que existan problemas para emitir bonos en el mercado internacional y será para pagar exclusivamente los vencimientos de la deuda pública.