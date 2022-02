Hacienda presentará al Congreso préstamo para MOPC y Salud Pública

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, señaló a ABC que en la ley de presupuesto se tienen aprobados gastos por un total de US$ 444 millones para el MOPC y Salud, pero no los ingresos porque los parlamentarios determinaron que cada préstamo debe ser aprobado por el Congreso.

El Ejecutivo en su proyecto de ley de presupuesto 2022 había planteado que la aprobación del presupuesto incluya los préstamos que financian los gastos, lo que no corrió por disposición de los legisladores y esta situación, demoraría la provisión de los recursos para estas entidades.

A Haas le consultamos sobre el reclamo de pago de las deudas que vienen realizando las contratistas de obras del MOPC y que desde esta entidad, se indica que dependen del préstamo que solicitará la cartera fiscal.

Los datos manejados por las empresas indican que el MOPC acumula desde el año pasado deudas por unos US$ 220 millones y advierten que de no abonarse, podrían parar las diversas obras que se vienen realizando en el país.

El viceministro afirmó que los números de la deuda deben ser consultados a Obras Públicas y explicó que de los US$ 444 millones de gastos a ser financiados con préstamos, US$ 239 millones corresponden al MOPC y US$ 205 millones a Salud, pero que el pedido de aprobación lo plantearán en dos etapas.

Dijo que un primer proyecto a ser puesto en marzo a consideración del Congreso estaría en el orden de los US$ 200 millones y el segundo, cuando ya se está en proceso de ejecución, el restante US$ 244 millones. En ambos casos, aclaró que la mitad de los fondos será destinada al MOPC y la otra mitad a Salud.

Adelantó que los préstamos ya están gestionados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, cuyos respectivos directorios ya los aprobaron.

MOPC debe decidir sobre deuda

El viceministro indicó que cuando se apruebe el préstamo en el Parlamento y se obtengan los fondos, el MOPC deberá decidir si paga la deuda que tiene con las empresas contratistas o realizan obras nuevas, porque es una decisión que le corresponde a la entidad y no a Hacienda. Sin embargo, dejó en claro que la recomendación de la cartera fiscal es siempre pagar primero la deuda y luego pensar en nuevas obras.

Los créditos que se pedirán sean aprobados, están incluidos en el déficit fiscal del 3% del PIB establecido en la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, indicó el viceministro.

El Ejecutivo había presentado un proyecto de PGN 2022 con déficit del 1,5%, pero con autorización para elevar al 3%. Por su parte, los parlamentarios decidieron presupuestar el saldo rojo al referido porcentaje solicitado, aprobando los gastos y estableciendo que los créditos sean aprobados en cada caso vía proyectos de ley.